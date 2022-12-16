Кім Кардаш'ян з дітьми продемонструвала ідеальні новорічні сімейні образи (фото)

Знаменитість вкотре прорекламувала свій бренд.

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42-річна американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян показала, як готується з дітьми до Різдва. Зіркове сімейство приміряло парні святкові аутфіти.

"Повний дім", — підписала сімейні кадри американська знаменитість.

На фото позує сама Кім, її донька Чикаго, син Сайнт, донька Хлої Кардаш'ян Тру та донька Роба Кардаш'яна Дрім Рене. Усі вони, окрім Сайнта, приміряли червоні комбінезони від бренду знаменитості.

[ + – ] Кім Кардаш'ян з дітьми

Зазначимо, що святковий аутфіт від бренду Кім Кардаш'ян SKIMS коштує 128 доларів (близько 5 тисяч гривень).

Публікацію теледіви прокоментувала зокрема світська левиця Періс Гілтон, залишивши радісний смайлик, а також святковими нарядами зіркового сімейства захопився перукар Кім Кріс Еплтон.

У 2021 стало відомо про розлучення Кім Кардаш'ян та американського репера Каньє Веста, який тепер повинен щомісяця виплачувати 200 тисяч доларів аліментів на утримання чотирьох спільних дітей експодружжя.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян позувала у мокрій світлій білизні.

Також Фокус писав про остаточне розлучення Кім Кардаш'ян та Каньє Веста.