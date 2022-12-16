Сферический пудель из Осаки стал интернет-сенсацией

Из-за густой шерсти и маленького роста животное похоже на пушистый шар.

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Шестилетний пудель по кличке Моху из Осаки (Япония) стал настоящей звездой Сети после того, как его владелица Нанаэ начала делиться фотографиями животного в Instagram, а затем создала для него отдельную страницу, на которую подписаны уже свыше 86 тысяч человек. Пользователи одержимы крошечными размерами животного и его необычной формой. Моху похож на маленькую лохматую сферу.

По словам хозяйки пуделя, личность Моху "зрелая и медлительная".

"Я не знаю, почему она так популярна, на нее всегда смотрят на улице, и меня все время спрашивают, какой она породы", – признается она.

Самый популярный пост Моху собрал почти 40 тысяч лайков и сотни комментариев, восхваляющих ее уникальный образ.

"Ничто не делает ее более уверенной в себе, чем то, что она полностью круглая", "Я видел видео, на котором она входит в тесное пространство, где весь ее пух исчез, и это было похоже на волшебство", – пишут в комментариях пользователи.

Нанаэ с удовольствием публикует кадры, на которых собака играет с мячом и другими игрушками, а также множество фотографий с животным, которое, безусловно, очень фотогенично.

Судя по аккаунту Моху, он очень любит прогулки с хозяйкой, а также отдыхать на диванах, креслах и уютных лежанках. На странице даже есть фото, на котором собака болела за команду Японии на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Напомним, в Великобритании женщина нашла собаку, которая была украдена у нее еще щенком 12 лет назад.