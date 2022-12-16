Сферичний пудель із Осаки став інтернет-сенсацією

Через густу шерсть і маленький зріст тварина схожа на пухнасту кулю.

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Шестирічний пудель на прізвисько Моху з Осаки (Японія) став справжньою зіркою мережі після того, як його власниця Нанае почала ділитися фотографіями тварини в Instagram, а потім створила для неї окрему сторінку, на яку підписано вже понад 86 тисяч людей. Користувачі одержимі крихітними розмірами тварини та її незвичайною формою. Моху схожий на маленьку кудлату сферу.

За словами господині пуделя, особистість Моху "зріла та повільна".

"Я не знаю, чому вона така популярна, на неї завжди дивляться на вулиці, і мене весь час запитують, якої вона породи", — зізнається вона.

Найпопулярніший пост Моху зібрав майже 40 тисяч лайків і сотні коментарів, що вихваляють її унікальний образ.

"Ніщо не робить її більш впевненою в собі, ніж те, що вона повністю кругла", "Я бачив відео, на якому вона входить у тісний простір, де весь її пух зник, і це було схоже на магію", — пишуть у коментарях користувачі.

Нанае із задоволенням публікує кадри, на яких собака грає з м'ячем та іншими іграшками, а також безліч фотографій із твариною, яка, безумовно, дуже фотогенічна.

Судячи з облікового запису Моху, він дуже любить прогулянки з господинею, а також відпочивати на диванах, кріслах і затишних лежанках. На сторінці навіть є фото, на якому собака вболівала за команду Японії на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка знайшла собаку, який був викрадений у неї ще цуценям 12 років тому.