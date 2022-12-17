Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс снова осталась одна

Кэти Холмс встречалась с Бобби Вутеном III, который моложе ее на 10 лет, меньше года. Что стало причиной разрыва, не сообщается.

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43-летняя американская актриса Кэти Холмс пополнила ряды завидных невест Голливуда, расставшись с 33-летним музыкантом Бобби Вутеном III. Это произошло через семь месяцев после того, как пара официально подтвердила свои отношения, появившись на красной ковровой дорожке, сообщает Us Weekly со ссылкой на свой источник.

Впервые о романе Кэти и Бобби заговорили, когда снимки целующихся актрисы и музыканта попали в СМИ в апреле 2022-го. В следующем месяце они вместе появились на The Silver Ball, гала-концерте, посвященном 25-летию The Moth. За время короткого романа влюбленные не стеснялись демонстрировать чувства на публике и часто появлялись на улице, держась за руки и проявляя друг к другу нежность.

Более того, Бобби познакомил Кэти со своей семьей, когда пара отправилась на свадьбу к другу музыканта в Хэмптонс.

"Кэти проводила время с семьей Бобби, которой она очень нравилась. Она была очень скромной и доброй ко всем", – подчеркнул инсайдер.

Как известно, Холмс и Вуттен познакомились через общих друзей и сразу же нашли много общего. Например, они оба родом со Среднего Запада и выступали на Бродвее. Бобби играл в "Американской утопии", а Кэти дебютировала в возрожденной в 2008 году пьесе Артура Миллера "Все мои сыновья" и сыграла в "Мертвых счетах" в 2012 году.

До Бобби Кэти встречалась с шеф-поваром из Нью-Йорка Эмилио Витоло-младшим, а до него – с актером, получившим премию "Оскар", Джейми Фоксом.

С 2006 по 2012 году Холмс была замужем за актером Томом Крузом. Супруги развелись после того, как Том загорелся идеей вовлечь Сури в сайентологию, с чем категорически была несогласна ее мать. Сейчас отец практически не общается с девочкой, зато находится в хороших отношениях со своими приемными детьми, которых усыновил еще в браке с Николь Кидман. Они, как и их отец, исповедуют сайентологию.

Напомним, недавно Кэти Холмс появилась в очень странном наряде на ковровой дорожке и была высмеяна в СМИ за нелепое сочетание предметов гардероба.