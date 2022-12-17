Колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс знову залишилася сама

Кеті Голмс зустрічалася з Боббі Вутеном III, який молодший за неї на 10 років, менш як рік. Що спричинило розрив, не повідомляється.

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43-річна американська акторка Кеті Голмс поповнила ряди завидних наречених Голлівуду, розлучившись із 33-річним музикантом Боббі Вутеном III. Це сталося через сім місяців після того, як пара офіційно підтвердила свої стосунки, з'явившись на червоній килимовій доріжці, повідомляє Us Weekly з посиланням на джерело.

Вперше про роман Кеті та Боббі заговорили, коли знімки поцілунку акторки та музиканта потрапили до ЗМІ у квітні 2022. Наступного місяця вони разом з'явилися на The Silver Ball, гала-концерті, присвяченому 25-річчю The Moth. За час короткого роману закохані не соромилися демонструвати почуття на публіці і часто з'являлися на вулиці, тримаючись за руки і виявляючи ніжність.

Щобільше, Боббі познайомив Кеті зі своєю сім'єю, коли пара вирушила на весілля до друга музиканта у Хемптонсі.

"Кеті проводила час із сім'єю Боббі, якій вона дуже подобалася. Вона була дуже скромною та доброю до всіх", — наголосив інсайдер.

Як відомо, Голмс та Вуттен познайомилися через спільних друзів і одразу ж знайшли багато спільного. Наприклад, вони обоє родом із Середнього Заходу і виступали на Бродвеї. Боббі грав в "Американській утопії", а Кеті дебютувала у відродженій у 2008 році п'єсі Артура Міллера "Всі мої сини" і зіграла у "Мертвих рахунках" у 2012 році.

До Боббі Кеті зустрічалася з шеф-кухарем із Нью-Йорка Еміліо Вітоло-молодшим, а до нього – з актором, який отримав премію "Оскар", Джеймі Фоксом.

З 2006 по 2012 рік Голмс була одружена з актором Томом Крузом. Подружжя розлучилося після того, як Том загорівся ідеєю залучити Сурі до саєнтології, з чим категорично була незгодна її мати. Наразі батько практично не спілкується з дівчинкою, натомість перебуває у добрих стосунках зі своїми прийомними дітьми, яких усиновив ще у шлюбі з Ніколь Кідман. Вони, як і їхній батько, сповідують саєнтологію.

Нагадаємо, нещодавно Кеті Голмс з'явилася в дуже дивному вбранні на килимовій доріжці та була висміяна у ЗМІ за безглузде поєднання предметів гардеробу.