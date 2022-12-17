Календарь с красавцами-священниками стал хитом продаж в Риме

Стоит такой календарь всего 7 евро (273,5 грн), и чаще всего его покупают женщины — на подарок.

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Покупать настенные календари на следующий год – давняя традиция у многих. Красивые животные, невероятные пейзажи, сексуальные австралийские пожарные с беспризорными животными в сильных руках – ассортимент немалый. Однако в Риме сейчас особенный бум на календари с черно-белыми фотографиями красивых мужчин-священников, сообщает Daily Mail.

Calendario Romano, созданный венецианским фотографом Пьеро Пацци, стал феноменально популярен среди туристов в Италии и странах Северной Европы.

За 7 евро покупатели календаря могут насладиться страницами, с которых смотрят ухоженные и красивые священники. Фото, выполненные в черно-белых тонах, настолько популярны, что, по словам владельцев одного из магазинов, он продает не менее 100 экземпляров в день.

Помимо информации о Ватикане, перекидной календарь формата А4 также включает снимки бывших пап и красивых церквей в Риме.

60-летний фотограф Пьетро Пацци отрицает, что делает изображения исключительно священников, и говорит, что основной целью продукта было информировать людей о Ватикане, его истории, традициях и достопримечательностях.

[ + – ] Таким был Calendario Romano в 2022 году

"Существует старая испанская поговорка: "Не художник делает священной икону, а человек, который почитает ее", – отметил фотограф.

Таблоид отмечает, что в Британии также есть свои "горячие священники", в том числе 42-летний викарий Старого Итона Пэт Аллертон, который произвел фурор в 2021 году своим модным взглядом на религию.

Он шокировал фанаток, когда объявил о своей помолвке с 33-летней Кирсти Тернбулл, родившейся в Южной Африке, в январе 2020-го. Пара обвенчалась в деревенской церкви в Лонгпэрише 10 июля и обменялась кольцами со словами "Любовь всегда…", выгравированными на внутренней стороне.

Напомним, каким был календарь от упомянутых выше австралийских пожарных на 2022 год.