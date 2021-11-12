Австралийские пожарные снялись с животными для календарей на 2022 год (фото, видео)

В этом году календари с пожарными и животными будут продаваться не только в Австралии, но и в США, в знак признательности за помощь американцев в борьбе с лесными пожарами, охватившими материк в 2019-м.

Продолжая свою ежегодную традицию, австралийские пожарные представили свой благотворительный календарь на новый 2022 год, чтобы помочь нуждающимся животным, сообщает !pnoze.

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"Австралийский календарь пожарных", которому исполнилось 29 лет, выпустил 6 вариантов: классический, с кошками, собаками, лошадьми, летний и с экзотическими животными, которые живут в Австралии.

[ + – ] Австралийский календарь пожарных выпустил несколько вариантов, в том числе и с кошками Фото: Aus Firefighter Calendar/Instagram

Однако в этом году впервые появился летний календарь, в котором пожарные наслаждаются пляжами и веселятся на солнышке.

[ + – ] Съемки на пляже

После долгой поддержки важных дел дома, на которые на протяжении 29 лет было собрано 3,2 млн долларов, эти герои почувствовали, что пришло время расширить свои усилия на международном уровне. Таким образом, "Австралийский календарь пожарных" начал сотрудничество с известной американской организацией Greater Good Charities, и продажи календаря в этом году будут поддерживать программу спасения Greater Good Charities 'Rescue Rebuild, помогающую отремонтировать приюты для животных и предоставляет поддержку людям, которые о них заботятся.

Исходя из этого, впервые за 29 лет истории календарь будет напечатан для рынка США. Из печати календари выйдут в Далласе, штат Техас, и будут распространены среди фанатов из США, Канады, Южной Америки и Азии.

"Соединенные Штаты Америки много лет активно поддерживают Австралийский календарь пожарных. Мы очень рады, что можем начать делать пожертвования в благотворительные организации США сейчас и в будущем", – заявил директор Австралийского календаря пожарных Дэвид Роджерс.

[ + – ] Бэкстейдж со съемок календаря

Идея перевезти культовый календарь в Соединенные Штаты — прямой результат доброй воли между двумя странами.

"Австралийцы никогда не забудут огромную поддержку американского народа, когда мы пострадали от сильнейших лесных пожаров в новейшей истории. Деньги, собранные неравнодушными американцами, были использованы для поддержки серьезно раненых австралийских животных. Больница дикой природы Байрон-Бей – одна из замечательных местных благотворительных организаций, поддерживаемая пожертвованиями, собранными через распродажу календаря", – подчеркнули авторы проекта.

Напомним, в 2019 году в Австралии вспыхнули масштабные лесные пожары, заставившие эвакуироваться десятки тысяч человек.