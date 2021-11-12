Австралійські пожежники знялися з тваринами для календарів на 2022 рік (фото, відео)

Цього року календарі з пожежниками та тваринами продаватимуться не лише в Австралії, а й у США на знак вдячності за допомогу американців у боротьбі з лісовими пожежами, що охопили материк 2019-го.

Продовжуючи свою щорічну традицію, австралійські пожежники представили свій благодійний календар на новий 2022 рік, щоб допомогти нужденним тваринам, повідомляє !pnoze.

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"Австралійський календар пожежників", якому виповнилося 29 років, випустив 6 варіантів: класичний, із кішками, собаками, кіньми, літній і з екзотичними тваринами, які мешкають в Австралії.

[ + – ] Австралійський календар пожежників випустив кілька варіантів, у тому числі з кішками. Фото: Aus Firefighter Calendar/Instagram

Проте цього року вперше з'явився літній календар, у якому пожежники насолоджуються пляжами та веселяться на сонечку.

[ + – ] Зйомки на пляжі

Після довгої підтримки важливих справ удома, на які протягом 29 років було зібрано 3,2 млн доларів, ці герої відчули, що настав час розширити свої зусилля на міжнародному рівні. Так"Австралійський календар пожежників" розпочав співпрацю з відомою американською організацією Greater Good Charities, і продаж календаря цього року підтримуватиме програму порятунку Greater Good Charities 'Rescue Rebuild, що допомагає відремонтувати притулки для тварин і надає підтримку людям, які піклуються про них.

Судячи з цього, вперше за 29 років історії календар буде надруковано на ринку США. З друку календарі вийдуть у Далласі, штат Техас, і будуть поширені серед фанатів із США, Канади, Південної Америки й Азії.

"Сполучені Штати Америки багато років активно підтримують Австралійський календар пожежників. Ми дуже раді, що можемо почати робити пожертвування в благодійні організації США зараз і в майбутньому", — заявив директор Австралійського календаря пожежників Девід Роджерс.

[ + – ] Бекстейдж зі зйомок календаря

Ідея перевезти культовий календар до Сполучених Штатів – прямий результат доброї волі між двома країнами.

"Австралійці ніколи не забудуть величезну підтримку американського народу, коли ми постраждали від найсильніших лісових пожеж у новітній історії. Гроші, зібрані небайдужими американцями, були використані для підтримки серйозно поранених австралійських тварин. Лікарня дикої природи Байрон-Бей – одна з чудових місцевих організацій, підтримувана пожертвами, зібраними через розпродаж календаря", – наголосили автори проекту.

Нагадаємо, у 2019 році в Австралії спалахнули масштабні лісові пожежі, які змусили евакуюватися десятки тисяч людей.