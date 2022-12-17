Календар із красенями-священиками став хітом продажів у Римі

Коштує такий календар лише 7 євро (273,5 грн) і найчастіше його купують жінки — на подарунок.

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Купувати настінні календарі наступного року — давня традиція у багатьох. Красиві тварини, неймовірні пейзажі, сексуальні австралійські пожежники з безпритульними тваринами у сильних руках — чималий асортимент. Однак у Римі зараз особливий бум на календарі із чорно-білими фотографіями красивих чоловіків-священиків, повідомляє Daily Mail.

Calendario Romano, створений венеціанським фотографом П'єро Пацці, став феноменально популярним серед туристів в Італії та країнах Північної Європи.

За 7 євро покупці календаря можуть насолодитися сторінками, з яких дивляться доглянуті та гарні священники. Фото, виконані в чорно-білих тонах, настільки популярні, що, за словами власників одного з магазинів, він продає щонайменше 100 екземплярів на день.

Крім інформації про Ватикан, перекидний календар формату А4 також включає знімки колишніх пап та гарних церков у Римі.

60-річний фотограф П'єтро Пацці заперечує, що робить зображення виключно священників, і каже, що основною метою продукту було інформувати людей про Ватикан, його історію, традиції та пам'ятки.

[ + – ] Таким був Calendario Romano у 2022 році

"Існує стара іспанська приказка: "Не художник робить священною ікону, а людина, яка шанує її", – зазначив фотограф.

Таблоїд зазначає, що у Британії також є свої "гарячі священники", зокрема 42-річний вікарій Старого Ітона Пет Аллертон, який фурор у 2021 році своїм модним поглядом на релігію.

Він шокував фанаток, коли оголосив про свої заручини з 33-річної Кірсті Тернбулл, яка народилася в Південній Африці, у січні 2020-го. Пара повінчалася в сільській церкві в Лонгперіші 10 липня і обмінялася обручками зі словами "Кохання завжди…", вигравіруваними на внутрішній стороні.

Нагадаємо, яким був календар від згаданих вище австралійських пожежників на 2022 рік.