18 декабря 2022 года: преподобного Саввы Освященного - что сегодня нельзя делать

Сегодня категорически запрещено работать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. Этот день входит в часть праздников накануне Дня Святого Николая.

Савва Освященный основал монастырский Иерусалимский устав, был одним из основателей нескольких монастырей и лавр. Благодаря молитвам преподобный исцелял людей, помогал избавиться от бесов и наставлял других на правильный путь.

В мире 18 декабря отмечают Международный день арабского языка и день мигранта.

Что нельзя делать 18 декабря?

► работать — считается, что сегодня это большой грех

► беременным нельзя мыть голову — у ребенка будет плохая память

► ссориться и обижаться

► ходить в гости

Народные поверья и приметы:

► в старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы: красный огонь в печи да поленья трещат, будто серчая, на дворе стужа лютая

► если дым столбом — к морозу, дым волоком — к ненастью, когда дым бьет к земле — жди снега

► с Саввы устанавливается прочный санный путь и нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь

► на день Саввы — работать грех, святого подвижника обидишь

► Савва дорогу салит, Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит

День ангела празднуют:

Анастасий, Гурий, Захар, Карион, Нектарий, Савва, Даниил

Родились сегодня:

1963 — Брэд Питт, американский актер, лауреат двух "Оскаров", двух "Золотых глобусов" и др. наград

1980 — Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица, лауреат шести премий "Грэмми"

1984 — Джулиано Раццоли, итальянский горнолыжник, олимпийский чемпион в слаломе (2010)

1989 — Эшли Бенсон, американская актриса театра, кино и телевидения

2001 — Билли Айлиш, американская певица и автор песен

А также в этот день:

2001 — сильный пожар в соборе Святого Иоанна Богослова, расположенном в Нью-Йорке в верхней части Манхэттена