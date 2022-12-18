18 декабря 2022 года: преподобного Саввы Освященного - что сегодня нельзя делать
Сегодня категорически запрещено работать.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. Этот день входит в часть праздников накануне Дня Святого Николая.
Савва Освященный основал монастырский Иерусалимский устав, был одним из основателей нескольких монастырей и лавр. Благодаря молитвам преподобный исцелял людей, помогал избавиться от бесов и наставлял других на правильный путь.
В мире 18 декабря отмечают Международный день арабского языка и день мигранта.
Что нельзя делать 18 декабря?
► работать — считается, что сегодня это большой грех
► беременным нельзя мыть голову — у ребенка будет плохая память
► ссориться и обижаться
► ходить в гости
Народные поверья и приметы:
► в старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы: красный огонь в печи да поленья трещат, будто серчая, на дворе стужа лютая
► если дым столбом — к морозу, дым волоком — к ненастью, когда дым бьет к земле — жди снега
► с Саввы устанавливается прочный санный путь и нельзя ругаться тому хозяину, у кого есть лошадь
► на день Саввы — работать грех, святого подвижника обидишь
► Савва дорогу салит, Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит
День ангела празднуют:
Анастасий, Гурий, Захар, Карион, Нектарий, Савва, Даниил
Родились сегодня:
1963 — Брэд Питт, американский актер, лауреат двух "Оскаров", двух "Золотых глобусов" и др. наград
1980 — Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица, лауреат шести премий "Грэмми"
1984 — Джулиано Раццоли, итальянский горнолыжник, олимпийский чемпион в слаломе (2010)
1989 — Эшли Бенсон, американская актриса театра, кино и телевидения
2001 — Билли Айлиш, американская певица и автор песен
А также в этот день:
2001 — сильный пожар в соборе Святого Иоанна Богослова, расположенном в Нью-Йорке в верхней части Манхэттена