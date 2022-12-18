18 грудня 2022 року: преподобного Сави Освяченого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні категорично заборонено працювати.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави Освяченого. Цей день входить до свят напередодні Дня Святого Миколая.

Сава Освячений заснував монастирський Єрусалимський статут, був одним із засновників кількох монастирів та лавр. Завдяки молитвам преподобний зцілював людей, допомагав позбавитися бісів і наставляв інших на правильний шлях.

У світі 18 грудня відзначають Міжнародний день арабської мови та день мігранта.

Що не можна робити 18 грудня?

► працювати — вважається, що сьогодні це великий гріх

► вагітним не можна мити голову — у дитини буде погана пам'ять

► сваритися та ображатися

► ходити в гості

Народні повір'я та прикмети:

► за старих часів на Саву погоду дізнавалися не виходячи з хати: червоний вогонь у печі і тріскотять поліна, на подвір'ї стужа люта

► якщо дим стовпом — до морозу, дим волоком — до негоди, коли дим б'є до землі — чекай снігу

► з Сави встановлюється санний шлях і не можна лаятись тому господареві, у кого є кінь

► на день Сави — працювати гріх, святого подвижника образиш

► Сава дорогу солить, Сава стеле, Сава цвяхи гострить, Сава шлях засолить

День ангела святкують:

Анастасій, Гурій, Захар, Каріон, Нектарій, Сава, Данило

Народилися сьогодні:

1963 — Бред Пітт, американський актор, лауреат двох "Оскарів", двох "Золотих глобусів" та ін.

1980 — Крістіна Агілера, американська попспівачка, авторка пісень, танцівниця, лауреатка шести премій "Греммі"

1984 — Джуліано Раццолі, італійський гірськолижник, олімпійський чемпіон у слаломі (2010)

1989 — Ешлі Бенсон, американська актриса театру, кіно та телебачення

2001 — Біллі Айліш, американська співачка та автор пісень

А також у цей день:

2001 — сильна пожежа в соборі Святого Іоанна Богослова, розташованому в Нью-Йорку у верхній частині Манхеттена