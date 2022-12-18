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Стиль жизни

Королева Испании Летиция вышла в свет в неожиданно мрачном образе

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Фото: Getty Images | Королева Летиция продемонстрировала идеальный зимний образ

Обычно королева Испании выбирает для появлений на публике более жизнерадостные цвета, недели черный и серый.

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Королева Испании Летиция вышла в свет в элегантном, но непривычно мрачном наряде. Она посетила собрание молодежного фонда FAD в Мадриде, который занимается проблемами наркомании среди молодых людей в сером платье с оригинальном драпировкой и черном пальто-кейпе. И ее образ в Сети уже прозвали образом "крестоносца". Об этом пишет Daily Mail.

Она является почетным президентом организации, которая борется с употреблением наркотиков.

50-летняя королева Летиция для прохладного вечера выбрала вязаное теплое платье серого цвета за скромные 210 долларов от Adolfo Dominguez с шалевым воротником и расклешенной юбкой. Дизайнер предлагает носить платье свободного покроя, как есть. Но королева дополнила образ широким черным поясом, подчеркнув тонкую талию.

Королева Летиция, королева испании, модный образ летиция, модный выход, образ для зимы Fullscreen
Королева Летиция продемонстрировала идеальный зимний образ
Фото: Casa Real

А образ дополнила черным пальто-кейпом Carolina Herrera, замшевыми черными сапогами на шпильке Steve Madden и небольшими украшениями.

В целом – Летиция продемонстрировала идеальный образ для теплой зимы.

Ведь вязаное платье в сочетании с пальто – это классика. Особенно если дополнить его правильной обувью и красивыми аксессуарами.

Королева Летиция, королева испании, модный образ летиция, модный выход, образ для зимы Fullscreen
Королева Летиция продемонстрировала идеальный зимний образ
Фото: Getty Images

В случае королевы это была простая черная кожаная сумочка с ребристой ручкой Mauska, пара бриллиантовых сережек в форме буквы "X" и большое эффектное золотое кольцо, чтобы добавить блеска скромному наряду.

Королева Летиция никогда не разочаровывает в выборе нарядов и постоянно вдохновляет своих поклонников стильными образами. Главное, она часто выбирает наряды очень демократичных марок. Обычно испанских, что весьма патриотично.

Ранее королева Летиция посещала Лос-Анджелес, где присутствовала на открытии Института Сервантеса и продемонстрировала несколько элегантных образов.