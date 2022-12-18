Королева Испании Летиция вышла в свет в неожиданно мрачном образе

Обычно королева Испании выбирает для появлений на публике более жизнерадостные цвета, недели черный и серый.

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Королева Испании Летиция вышла в свет в элегантном, но непривычно мрачном наряде. Она посетила собрание молодежного фонда FAD в Мадриде, который занимается проблемами наркомании среди молодых людей в сером платье с оригинальном драпировкой и черном пальто-кейпе. И ее образ в Сети уже прозвали образом "крестоносца". Об этом пишет Daily Mail.

Она является почетным президентом организации, которая борется с употреблением наркотиков.

50-летняя королева Летиция для прохладного вечера выбрала вязаное теплое платье серого цвета за скромные 210 долларов от Adolfo Dominguez с шалевым воротником и расклешенной юбкой. Дизайнер предлагает носить платье свободного покроя, как есть. Но королева дополнила образ широким черным поясом, подчеркнув тонкую талию.

[ + – ] Королева Летиция продемонстрировала идеальный зимний образ Фото: Casa Real

А образ дополнила черным пальто-кейпом Carolina Herrera, замшевыми черными сапогами на шпильке Steve Madden и небольшими украшениями.

В целом – Летиция продемонстрировала идеальный образ для теплой зимы.

Ведь вязаное платье в сочетании с пальто – это классика. Особенно если дополнить его правильной обувью и красивыми аксессуарами.

[ + – ] Королева Летиция продемонстрировала идеальный зимний образ Фото: Getty Images

В случае королевы это была простая черная кожаная сумочка с ребристой ручкой Mauska, пара бриллиантовых сережек в форме буквы "X" и большое эффектное золотое кольцо, чтобы добавить блеска скромному наряду.

Королева Летиция никогда не разочаровывает в выборе нарядов и постоянно вдохновляет своих поклонников стильными образами. Главное, она часто выбирает наряды очень демократичных марок. Обычно испанских, что весьма патриотично.

Ранее королева Летиция посещала Лос-Анджелес, где присутствовала на открытии Института Сервантеса и продемонстрировала несколько элегантных образов.