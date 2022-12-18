Королева Іспанії Летиція вийшла світ у несподівано похмурому образі

Зазвичай королева Іспанії вибирає для появи на публіці життєрадісніші кольори, ніж чорний і сірий.

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Королева Іспанії Летиція вийшла у світ в елегантному, але незвично похмурому вбранні. Вона відвідала збори молодіжного фонду FAD у Мадриді, який займається проблемами наркоманії серед молодих людей у сірій сукні з оригінальним драпіруванням та чорному пальто-кейпі. І її образ у Мережі вже прозвали образом "хрестоносця". Про це пише Daily Mail.

Вона є почесним президентом організації, яка бореться із вживанням наркотиків.

50-річна королева Летиція для прохолодного вечора обрала в'язану теплу сукню сірого кольору за скромні 210 доларів від Adolfo Dominguez з шалевим коміром і спідницею. Дизайнер пропонує носити сукню вільного крою, як є. Але королева доповнила образ широким чорним поясом, зробивши акцент на тонкій талії.

[ + – ] Королева Летиція продемонструвала ідеальний зимовий образ Фото: Casa Real

А образ доповнила чорним пальто-кейпом Carolina Herrera, чорними замшевими чоботями на шпильці Steve Madden і невеликими прикрасами.

Загалом Летиція продемонструвала ідеальний образ для теплої зими.

Адже в'язане плаття у поєднанні з пальто — це класика. Особливо якщо доповнити його правильним взуттям та красивими аксесуарами.

[ + – ] Королева Летиція продемонструвала ідеальний зимовий образ Фото: Getty Images

У випадку королеви це була проста чорна шкіряна сумочка з ребристою ручкою Mauska, пара діамантових сережок у формі літери "X" та велика ефектна золота каблучка, щоб додати блиску скромному вбранню.

Королева Летиція ніколи не розчаровує у виборі вбрання і постійно надихає своїх шанувальників стильними образами. Головне, вона часто вибирає вбрання дуже демократичних марок. Зазвичай іспанських, що дуже патріотично.

Раніше королева Летиція відвідувала Лос-Анджелес, де була присутня на відкритті Інституту Сервантеса та продемонструвала кілька елегантних образів.