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Стиль життя

Королева Іспанії Летиція вийшла світ у несподівано похмурому образі

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Фото: Getty Images | Королева Летиція продемонструвала ідеальний зимовий образ

Зазвичай королева Іспанії вибирає для появи на публіці життєрадісніші кольори, ніж чорний і сірий.

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Королева Іспанії Летиція вийшла у світ в елегантному, але незвично похмурому вбранні. Вона відвідала збори молодіжного фонду FAD у Мадриді, який займається проблемами наркоманії серед молодих людей у сірій сукні з оригінальним драпіруванням та чорному пальто-кейпі. І її образ у Мережі вже прозвали образом "хрестоносця". Про це пише Daily Mail.

Вона є почесним президентом організації, яка бореться із вживанням наркотиків.

50-річна королева Летиція для прохолодного вечора обрала в'язану теплу сукню сірого кольору за скромні 210 доларів від Adolfo Dominguez з шалевим коміром і спідницею. Дизайнер пропонує носити сукню вільного крою, як є. Але королева доповнила образ широким чорним поясом, зробивши акцент на тонкій талії.

Королева Летиція, королева іспанії, модний образ летиція, модний вихід, образ для зими Fullscreen
Королева Летиція продемонструвала ідеальний зимовий образ
Фото: Casa Real

А образ доповнила чорним пальто-кейпом Carolina Herrera, чорними замшевими чоботями на шпильці Steve Madden і невеликими прикрасами.

Загалом Летиція продемонструвала ідеальний образ для теплої зими.

Адже в'язане плаття у поєднанні з пальто — це класика. Особливо якщо доповнити його правильним взуттям та красивими аксесуарами.

Королева Летиція, королева іспанії, модний образ летиція, модний вихід, образ для зими Fullscreen
Королева Летиція продемонструвала ідеальний зимовий образ
Фото: Getty Images

У випадку королеви це була проста чорна шкіряна сумочка з ребристою ручкою Mauska, пара діамантових сережок у формі літери "X" та велика ефектна золота каблучка, щоб додати блиску скромному вбранню.

Королева Летиція ніколи не розчаровує у виборі вбрання і постійно надихає своїх шанувальників стильними образами. Головне, вона часто вибирає вбрання дуже демократичних марок. Зазвичай іспанських, що дуже патріотично.

Раніше королева Летиція відвідувала Лос-Анджелес, де була присутня на відкритті Інституту Сервантеса та продемонструвала кілька елегантних образів.