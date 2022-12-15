Елегантна королева Летиція несподівано приїхала в Лос-Анджелес

Іспанська королева відвідала відкриття центру, що просуває іспанську мову та культуру в усьому світі.

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Королева Іспанії Летиція відвідала Інститут Сервантеса в Лос-Анджелесі, який офіційно було відкрито 13 грудня. Вона відкрила першу філію Інституту на західному узбережжі, яка була заснована урядом Іспанії в 1991 році для просування мови та латиноамериканської культури на міжнародному рівні. Про це повідомляє AP News.

Зазначається, що іспанська мова є другою за поширеністю мовою в США після англійської та широко поширена в Лос-Анджелесі, де майже 50% населення становлять іспанці або латиноамериканці. Філія є сьомою в США.

Фото: Twitter @Casa de S.M. el Rey

Для заходу королева вибрала вовняне пальто прямого крою від свого улюбленого бренду Carolina Herrera кольору кемел, а до нього підібрала молочно-білу блузку з довгими рукавами та спідницю-міді в тон і взула шкіряні туфлі на підборах. У руках Летиція тримала бежево-білу сумку також від Carolina Herrera.

Фото: Twitter @Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter @Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter @Casa de S.M. el Rey

Свій елегантний образ 50-річна королева Летиція доповнила золотими сережками-кільцями та своїм улюбленим позолоченою каблучкою на пальці. Волосся Її Величність розпустила та розчесала по проділу, а також зробила насичений денний макіяж.

Нагадаємо, королева Летиція відвідала церемонію вручення "Золотих медалей за заслуги в галузі витончених мистецтв 2021" у яскравому образі.

Також Фокус писав, що Її Величність відвідала 10-й саміт жінок-юристів, який проходив у палаці Сібелес у Мадриді. Фотографи зняли королівську особу, коли вона йшла, тримаючи одну руку в кишені штанів. А це, згідно з королівським етикетом, неприпустимо.