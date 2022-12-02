50-річна королева Летиція продемонструвала рельєфні руки

Король і королева Іспанії відвідали захід у Espacio de las Artes на Тенеріфе.

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Іспанська 50-річна королева Летиція відвідала церемонію вручення "Золотих медалей за заслуги в галузі витончених мистецтв 2021" у яскравому образі. На заході художникам вручали золоті медалі за заслуги в образотворчому мистецтві. Про це повідомляє Daily Mail.

Для виходу у світ Летиція вибрала яскраво-оранжеву сукню без рукавів із колаборації Zara x Narciso Rodriguez, а в руках несла чорну сумку від Giorgio Armani. Аутфіт королеви завершили замшеві туфлі з гострим носком від Prada.

Варто відзначити, що Летиція перебуває в чудовій фізичній формі.

Волосся королева Іспанії залишила розпущеним. у вухах мали невеликі сережки з діамантами. Її чоловік — король Філіп VI — був у чорному костюмі в тонку смужку, білій сорочці та був у синій краватці в цятку.

Нагадаємо, іспанська королева Летиція відвідала 10-й саміт жінок-юристок, який проходив у палаці Сібелес у Мадриді. Фотографи зняли королівську особу, коли вона йшла, тримаючи одну руку в кишені штанів. А це, згідно з королівським етикетом, неприпустимо.

Також Фокус писав, що нещодавно Летиція відвідала захід, пов'язаний із її роботою щодо підтримки організацій, які займаються психічним здоров'ям.