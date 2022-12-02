50-летняя королева Летиция продемонстрировала рельефные руки

Король и королева Испании посетили мероприятие в Espacio de las Artes на Тенерифе.

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Испанская 50-летняя королева Летиция посетила церемонию вручения "Золотых медалей за заслуги в области изящных искусств 2021" в ярком образе. Отмечается, что на мероприятии художникам вручали золотые медали за заслуги в изобразительном искусстве. Об этом сообщает Daily Mail.

Для выхода в свет Летиция выбрала облегающее ярко-оранжевое платье без рукавов из коллаборации Zara x Narciso Rodriguez, а в руках несла черную сумку от Giorgio Armani. Аутфит королевы завершили замшевые туфли с острым носком от Prada.

Стоит отметить, что Летиция находится в превосходной физической форме.

Волосы королева Испании оставила распущенными. В ушах у нее были небольшие серьги с бриллиантами. Ее муж — король Филипп VI — был в черном костюме в тонкую полоску, белую рубашку и был в синем галстуке в крапинку.

Напомним, испанская королева Летиция посетила 10-й саммит женщин-юристов, который проходил во дворце Сибелес, в Мадриде. Фотографы запечатлели королевскую особу, когда она шла, держа одну руку в кармане брюк. А это, согласно королевскому этикету, недопустимо.

Также Фокус писал, что недавно Летиция посетила мероприятие, связанное с ее работой по поддержке организаций, занимающихся психическим здоровьем.