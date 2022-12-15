Элегантная королева Летиция неожиданно приехала в Лос-Анджелес
Испанская королева посетила открытие центра, продвигающего испанский язык и культуру во всем мире.
Королева Испании Летиция посетила Институт Сервантеса в Лос-Анджелеса, который официально был открыт 13 декабря. Она открыла первый филиал Института на западном побережье, который был основан правительством Испании в 1991 году для продвижения языка и латиноамериканской культуры на международном уровне. Об этом сообщает AP News.
Отмечается, что испанский язык является вторым по распространенности языком в США после английского и широко распространен в Лос-Анджелесе, где почти 50% населения составляют латиноамериканцы или латиноамериканцы. Филиал является седьмым в США.
Для мероприятия королева выбрала шерстяное пальто прямого кроя от своего любимого бренда Carolina Herrera цвета кэмел, а к нему подобрала молочно-белую блузку с длинными рукавами и юбку-миди в тон и обула кожаные туфли на каблуках. В руках Летиция держала бежево-белую сумку тоже от Carolina Herrera.
Свой элегантный образ 50-летняя королева Летиция дополнила золотыми серьгами-кольцами и своим любимым позолоченным кольцом на пальце. Волосы Ее Величество распустила и расчесала по пробору, а также сделала насыщенный дневной макияж.
Напомним, королева Летиция посетила церемонию вручения "Золотых медалей за заслуги в области изящных искусств 2021" в ярком образе.
Также Фокус писал, что Ее Величество посетила 10-й саммит женщин-юристов, который проходил во дворце Сибелес, в Мадриде. Фотографы запечатлели королевскую особу, когда она шла, держа одну руку в кармане брюк. А это, согласно королевскому этикету, недопустимо.