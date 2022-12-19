19 декабря 2022 года: день Святого Николая - что сегодня нельзя делать
В День Святого Николая нельзя ругать и наказывать детей, в этот день им надо дарить подарки и уделять больше внимания.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Николая Чудотворца. Важно отметить, что Церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей, отмечают этот праздник 6 декабря, а юлианского — 19 декабря. Существует прекрасная традиция в ночь на 19 декабря оставлять под подушками детям подарки и сладости. А накануне праздника мальчики и девочки пишут письмо Святому Николаю со своими пожеланиями и оставляют его на окне. Дети и взрослые верили, что святой спускается на землю и творит чудеса. В этот день также принято было мириться тем, кто был в ссоре.
В мире 19 декабря — Международный день помощи бедным.
В Украине — День адвокатуры.
Что нельзя делать 19 декабря?
► есть мясо, другие продукты животного происхождения
► шить, стирать, убирать в доме
► давать взаймы — считалось, что вместе с деньгами уйдет и удача
► отказывать в помощи нуждающимся
► стричься
► ругать и наказывать детей
Народные поверья и приметы:
► иней на деревьях — к богатому урожаю овса
► мороз и солнце в этот день — к хорошему урожаю в следующем году
► сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет
День ангела празднуют:
Амадей, Боголюб, Максим, Николай, Фефил
Родились сегодня:
1913 — Николай Амосов, украинский торакальный хирург, ученый-медик, писатель
1915 — Эдит Пиаф, французская певица, шансонье
1915 — Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз
А также в этот день:
1971 — премьера фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин"
1980 — открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь")
1981 — открыты станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская")
1983 — из здания бразильской федерации футбола похищена статуэтка оригинала Кубка Жюля Римэ по футболу
1985 — угон самолета Ан-24 в Китай
1997 — состоялась премьера фильма "Титаник" (режиссер Дж. Кэмерон)