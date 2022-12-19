19 декабря 2022 года: день Святого Николая - что сегодня нельзя делать

В День Святого Николая нельзя ругать и наказывать детей, в этот день им надо дарить подарки и уделять больше внимания.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Николая Чудотворца. Важно отметить, что Церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календарей, отмечают этот праздник 6 декабря, а юлианского — 19 декабря. Существует прекрасная традиция в ночь на 19 декабря оставлять под подушками детям подарки и сладости. А накануне праздника мальчики и девочки пишут письмо Святому Николаю со своими пожеланиями и оставляют его на окне. Дети и взрослые верили, что святой спускается на землю и творит чудеса. В этот день также принято было мириться тем, кто был в ссоре.

В мире 19 декабря — Международный день помощи бедным.

В Украине — День адвокатуры.

Что нельзя делать 19 декабря?

► есть мясо, другие продукты животного происхождения

► шить, стирать, убирать в доме

► давать взаймы — считалось, что вместе с деньгами уйдет и удача

► отказывать в помощи нуждающимся

► стричься

► ругать и наказывать детей

Народные поверья и приметы:

► иней на деревьях — к богатому урожаю овса

► мороз и солнце в этот день — к хорошему урожаю в следующем году

► сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет

День ангела празднуют:

Амадей, Боголюб, Максим, Николай, Фефил

Родились сегодня:

1913 — Николай Амосов, украинский торакальный хирург, ученый-медик, писатель

1915 — Эдит Пиаф, французская певица, шансонье

1915 — Алоис Альцгеймер, немецкий психиатр и невролог, именем которого назван пресенильный психоз

А также в этот день:

1971 — премьера фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин"

1980 — открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь")

1981 — открыты станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская")

1983 — из здания бразильской федерации футбола похищена статуэтка оригинала Кубка Жюля Римэ по футболу

1985 — угон самолета Ан-24 в Китай

1997 — состоялась премьера фильма "Титаник" (режиссер Дж. Кэмерон)