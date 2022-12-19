19 грудня 2022 року: день Святого Миколая — чого сьогодні не можна робити

У День Святого Миколая не можна лаяти та карати дітей, цього дня їм треба дарувати подарунки та приділяти більше уваги.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Миколи Чудотворця. Важливо зазначити, що Церкви, які дотримуються григоріанського та новоюліанського календарів, відзначають це свято 6 грудня, а юліанського — 19 грудня. Існує чудова традиція у ніч на 19 грудня залишати під подушками дітям подарунки та солодощі. А напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть лист Святому Миколаю зі своїми побажаннями та залишають його на вікні. Діти та дорослі вірили, що святий спускається на землю і творить чудеса. Цього дня також було заведено миритися тим, хто був у сварці.

У світі 19 грудня — Міжнародний день допомоги бідним.

В Україні — День адвокатури.

Чого не можна робити 19 грудня?

► їсти м'ясо, інші продукти тваринного походження;

► шити, прати, прибирати в будинку;

► позичати — вважалося, що разом із грошима піде й успіх;

► відмовляти у допомозі нужденним;

► стригтися;

► лаяти та карати дітей.

Народні повір'я і прикмети:

► іній на деревах — до багатого врожаю вівса;

► мороз і сонце у цей день — до хорошого врожаю в наступному році;

► скільки на Миколи снігу випаде, стільки трави навесні буде.

День ангела святкують:

Амадей, Боголюб, Максим, Микола, Фефіл

Народилися сьогодні:

1913 — Микола Амосов, український торакальний хірург, учений-медик, письменник

1915 — Едіт Піаф, французька співачка, шансоньє

1915 — Алоїс Альцгеймер, німецький психіатр і невролог, ім'ям якого названо пресенільний психоз

А також у цей день:

1971 — відбулась прем'єра фільму Стенлі Кубрика "Заводний апельсин"

1980 — відкрито станції Київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" (нині "Почайна") та "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь")

1981 — відкрито станції Київського метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська")

1983 — з будівлі бразильської федерації футболу викрадено статуетку оригіналу Кубка Жуля Ріме з футболу

1985 — викрадення літака Ан-24 в Китай

1997 — відбулася прем'єра фільму "Титанік" (режисер Дж. Кемерон)