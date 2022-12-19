19 грудня 2022 року: день Святого Миколая — чого сьогодні не можна робити
У День Святого Миколая не можна лаяти та карати дітей, цього дня їм треба дарувати подарунки та приділяти більше уваги.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Миколи Чудотворця. Важливо зазначити, що Церкви, які дотримуються григоріанського та новоюліанського календарів, відзначають це свято 6 грудня, а юліанського — 19 грудня. Існує чудова традиція у ніч на 19 грудня залишати під подушками дітям подарунки та солодощі. А напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть лист Святому Миколаю зі своїми побажаннями та залишають його на вікні. Діти та дорослі вірили, що святий спускається на землю і творить чудеса. Цього дня також було заведено миритися тим, хто був у сварці.
У світі 19 грудня — Міжнародний день допомоги бідним.
В Україні — День адвокатури.
Чого не можна робити 19 грудня?
► їсти м'ясо, інші продукти тваринного походження;
► шити, прати, прибирати в будинку;
► позичати — вважалося, що разом із грошима піде й успіх;
► відмовляти у допомозі нужденним;
► стригтися;
► лаяти та карати дітей.
Народні повір'я і прикмети:
► іній на деревах — до багатого врожаю вівса;
► мороз і сонце у цей день — до хорошого врожаю в наступному році;
► скільки на Миколи снігу випаде, стільки трави навесні буде.
День ангела святкують:
Амадей, Боголюб, Максим, Микола, Фефіл
Народилися сьогодні:
1913 — Микола Амосов, український торакальний хірург, учений-медик, письменник
1915 — Едіт Піаф, французька співачка, шансоньє
1915 — Алоїс Альцгеймер, німецький психіатр і невролог, ім'ям якого названо пресенільний психоз
А також у цей день:
1971 — відбулась прем'єра фільму Стенлі Кубрика "Заводний апельсин"
1980 — відкрито станції Київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" (нині "Почайна") та "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь")
1981 — відкрито станції Київського метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська")
1983 — з будівлі бразильської федерації футболу викрадено статуетку оригіналу Кубка Жуля Ріме з футболу
1985 — викрадення літака Ан-24 в Китай
1997 — відбулася прем'єра фільму "Титанік" (режисер Дж. Кемерон)