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Стиль жизни

Билли Айлиш отпраздновала 21-й день рождения в костюме Санта Клауса

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Фото: Getty Images | Билли Айлиш с братом Финнеасом

На вечеринку собрались все знакомые селебрити певицы, включая Хейли Бибер и Аврил Лавин.

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Билли Айлиш с размахом отпраздновала свое 21-летие. Певица устроила вечеринку в рождественском стиле и сама пришла в сексуальном наряде миссис Санта Клаус. Об этом пишет Daily Mail.

С днем рождения Билли поздравили ее 31-летний бойфренд Джесси Резерфорд, ее брат Финнеас, Джастин Бибер и Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Аврил Лавин, Doja Cat, Lil Nas X и многие другие.

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день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя Fullscreen
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя Fullscreen
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя Fullscreen
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя Fullscreen
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя Fullscreen
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя
день рождения билли айлиш, билли айлиш 21, билли айлиш совершеннолетняя
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К слову, когда-то в интервью Билли Айлиш говорила, что именно плакат Бибера висел у нее на стене в спальне и она была его фанаткой.

На вечеринку в Западном Голливуде Билли Айлиш прибыла на на ярко-красных санях вместе с подругой, держащей бокал с шампанским, а потом обнималась и целовалась с Джесси на танцополе.

К слову, теперь Билли может официально покупать и употреблять спиртное, что она и отметила, выпив шампанского.

Вечеринка Айлиш последовала за ее выступлением в пятницу вечером в Kia Forum в Ингелвуде, штат Калифорния, где певице подарили на сцене торт.

"Хотите пострелять? Дайте мне два дня. Через два дня мне исполнится 21, это чертовски невероятно", — сказала певица зрителям.

Билли Айлиш на концерте

Присутствие Резерфорда на дне рождении Билли в очередной раз подтвердило серьезность их романа. Ранее она избегала публичности и рассказывала в интервью, что ей очень "трудно влюбиться".

И хоть ее отношения с Джесси Резерфордом и критиковали из-за большой разницы в возрасте, Айлиш сказала, что ей все равно.

"Говорите, что хотите, но сейчас я все контролирую. Я сделала это", — сказала она.

Билли и Джесси дебютировали, как пара, на красной дорожке на звездном гала-концерте LACMA Art+Film Gala 2022 в начале этого месяца.