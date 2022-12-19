Билли Айлиш отпраздновала 21-й день рождения в костюме Санта Клауса

На вечеринку собрались все знакомые селебрити певицы, включая Хейли Бибер и Аврил Лавин.

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Билли Айлиш с размахом отпраздновала свое 21-летие. Певица устроила вечеринку в рождественском стиле и сама пришла в сексуальном наряде миссис Санта Клаус. Об этом пишет Daily Mail.

С днем рождения Билли поздравили ее 31-летний бойфренд Джесси Резерфорд, ее брат Финнеас, Джастин Бибер и Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Аврил Лавин, Doja Cat, Lil Nas X и многие другие.

К слову, когда-то в интервью Билли Айлиш говорила, что именно плакат Бибера висел у нее на стене в спальне и она была его фанаткой.

На вечеринку в Западном Голливуде Билли Айлиш прибыла на на ярко-красных санях вместе с подругой, держащей бокал с шампанским, а потом обнималась и целовалась с Джесси на танцополе.

К слову, теперь Билли может официально покупать и употреблять спиртное, что она и отметила, выпив шампанского.

Вечеринка Айлиш последовала за ее выступлением в пятницу вечером в Kia Forum в Ингелвуде, штат Калифорния, где певице подарили на сцене торт.

"Хотите пострелять? Дайте мне два дня. Через два дня мне исполнится 21, это чертовски невероятно", — сказала певица зрителям.

[ + – ] Билли Айлиш на концерте

Присутствие Резерфорда на дне рождении Билли в очередной раз подтвердило серьезность их романа. Ранее она избегала публичности и рассказывала в интервью, что ей очень "трудно влюбиться".

И хоть ее отношения с Джесси Резерфордом и критиковали из-за большой разницы в возрасте, Айлиш сказала, что ей все равно.

"Говорите, что хотите, но сейчас я все контролирую. Я сделала это", — сказала она.

Билли и Джесси дебютировали, как пара, на красной дорожке на звездном гала-концерте LACMA Art+Film Gala 2022 в начале этого месяца.