Біллі Айліш відсвяткувала 21-й день народження у костюмі Санта Клауса

На вечірку зібралися всі знайомі селебріті співачки, включаючи Хейлі Бібер та Авріл Лавін.

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Біллі Айліш із розмахом відсвяткувала своє 21-річчя. Співачка влаштувала вечірку у різдвяному стилі і сама прийшла у сексуальному вбранні місіс Санта Клаус. Про це пише Daily Mail.

З днем народження Біллі привітали її 31-річний бойфренд Джессі Резерфорд, її брат Фіннеас, Джастін Бібер та Хейлі Бібер, Кендал Дженнер, Авріл Лавін, Doja Cat, Lil Nas X та багато інших.

До речі, колись в інтерв'ю Біллі Айліш говорила, що саме плакат Бібера висів у неї на стіні у спальні, і вона була його фанаткою.

На вечірку в Західному Голлівуді Біллі Айліш прибула на яскраво-червоних санях разом із подругою, що тримає келих із шампанським, а потім обіймалася і цілувалася з Джессі на танцополі.

До речі, тепер Біллі може офіційно купувати та вживати спиртне, що вона і зазначила, випивши шампанського.

Вечірка Айліш відбувалася після її виступу у п'ятницю ввечері у Kia Forum в Інглвуді, штат Каліфорнія, де співачці подарували на сцені торт.

"Хочете постріляти? Дайте мені два дні. Через два дні мені виповниться 21, це страшенно неймовірно", — сказала співачка глядачам.

[ + – ] Біллі Айліш на концерті

Присутність Резерфорда на дні народження Біллі вкотре підтвердила серйозність їхнього роману. Раніше вона уникала публічності та розповідала в інтерв'ю, що їй дуже "важко закохатися".

І хоч її стосунки з Джессі Резерфордом і критикували через велику різницю у віці, Айліш сказала, що їй все одно.

"Кажіть, що хочете, але зараз я все контролюю. Я зробила це", — сказала вона.

Біллі та Джессі дебютували, як пара, на червоній доріжці на зірковому гала-концерті LACMA Art+Film Gala 2022 на початку цього місяця.