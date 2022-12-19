Певица Рита Ора продемонстрировала идеальную фигуру на вечеринке подруги (фото)

Звезда выбрала стильный образ для вечеринки.

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32-летняя британская певица Рита Ора работает над своим стилем и в последнее время все чаще для светских мероприятий выбирает откровенные наряды, а на вечеринках появляется в луках навеянных двухтысячным. Именно такой образ она выбрала для встречи с друзьями в Найтсбридже. Об этом пишет Daily Mail.

Популярная певица надела белый кроп-топ и такой же короткий бежевый кардиган, которые сочетала с длинной джинсовой юбкой с заниженной посадкой и сапогами. Дополняли этот аутфит черный ремень с пряжкой, кожаная куртка и модная прическа.

Также Рита сделала яркий макияж со сверкающими тенями, длинный маникюр и завершила образ гламурной розовой сумкой со стразами.

Такой стильный образ девушка выбрала для вечеринки в ресторане The Aubrey, организованной в честь французской актрисы и подруги Риты — Жозефин де ла Буме, которая ждет ребенка.

[ + – ] Рита Ора Фото: Instagram @ritaora

Напомним, на церемонии British Fashion Awards 2022 Рита Ора появилась в совершенно прозрачном платье и оригинальном макияже с эффектом паутины. ﻿

Также Фокус писал, что Рита Ора повторила культовый образ Уитни Хьюстон.