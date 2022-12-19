Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Певица Рита Ора продемонстрировала идеальную фигуру на вечеринке подруги (фото)

Рита Ора, певица Рита Ора, Рита Ора стиль, шикарная фигура, пресс, вечеринка
Фото: Instagram @ritaora | Рита Ора

Звезда выбрала стильный образ для вечеринки.

Related video

32-летняя британская певица Рита Ора работает над своим стилем и в последнее время все чаще для светских мероприятий выбирает откровенные наряды, а на вечеринках появляется в луках навеянных двухтысячным. Именно такой образ она выбрала для встречи с друзьями в Найтсбридже. Об этом пишет Daily Mail.

Популярная певица надела белый кроп-топ и такой же короткий бежевый кардиган, которые сочетала с длинной джинсовой юбкой с заниженной посадкой и сапогами. Дополняли этот аутфит черный ремень с пряжкой, кожаная куртка и модная прическа.

Также Рита сделала яркий макияж со сверкающими тенями, длинный маникюр и завершила образ гламурной розовой сумкой со стразами.

Такой стильный образ девушка выбрала для вечеринки в ресторане The Aubrey, организованной в честь французской актрисы и подруги Риты — Жозефин де ла Буме, которая ждет ребенка.

Рита Ора Fullscreen
Рита Ора
Фото: Instagram @ritaora

Напомним, на церемонии British Fashion Awards 2022 Рита Ора появилась в совершенно прозрачном платье и оригинальном макияже с эффектом паутины. ﻿

Также Фокус писал, что Рита Ора повторила культовый образ Уитни Хьюстон.