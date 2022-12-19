Співачка Ріта Ора продемонструвала ідеальну фігуру на вечірці подруги (фото)

Зірка вибрала стильний образ для вечірки.

Related video

32-річна британська співачка Ріта Ора працює над своїм стилем і останнім часом усе частіше для світських заходів обирає відверті вбрання, а на вечірках з'являється в луках, навіяних двотисячними. Саме такий образ вона обрала для зустрічі з друзями в Найтсбриджі. Про це пише Daily Mail.

Популярна співачка одягла білий кроп-топ і такий самий короткий бежевий кардиган, які поєднала з довгою джинсовою спідницею із заниженою посадкою та чоботями. Доповнювали цей аутфіт чорний ремінь із пряжкою, шкіряна куртка та модна зачіска.

Також Ріта зробила яскравий макіяж із блискучими тінями, довгий манікюр і завершила образ гламурною рожевою сумкою зі стразами.

Такий стильний образ дівчина обрала для вечірки в ресторані The Aubrey, організованій на честь французької акторки та подруги Ріти — Жозефін де ла Буме, яка чекає на дитину.

[ + – ] Ріта Ора Фото: Instagram @ritaora

Нагадаємо, на церемонії British Fashion Awards 2022 Ріта Ора з'явилася в абсолютно прозорій сукні та з оригінальним макіяжем із ефектом павутиння.

Також Фокус писав, що Ріта Ора повторила культовий образ Вітні Г'юстон.