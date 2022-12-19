Король Бутана показал подросших сыновей на национальном празднике

Короля Джигме Кхесара и его супругу Джецун Пему называют " Уильямом и Кейт из Гималаев".

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Король Бутана Джигме Кхесар и королева Джецун Пема отметили национальный праздник – День страны. И показали своих подросших сыновей принцев Намгьела и Угьена. Об этом пишет Daily Mail.

Шестилетний Намгьел, наследник престола, и двухлетний Угьен, одетые в традиционные национальные наряды, затмили всех на празднике.

[ + – ] Король Бутана на празднике

Для королевской семьи в столице страны Тхимпху выступали танцоры и певцы выступали для королевской семьи, а на трибуне их подбадривала публика, приглашенная на мероприятие.

Напомним, король Джигме и его супруга Джецун, чрезвычайно популярны. Их даже прозвали "Уильям и Кейт Гималаев".

Джигме стал королем в 26 лет после того, как его собственный отец отрекся от престола.

И он сразу заявил, что планирует иметь только одну жену, сообщив имя своей избранницы. Его отец, например, женат на четырех сестрах.

В Бутане разрешено многоженство, но пример короля, который часто на публике демонстрирует искреннюю привязанность к жене, многих подвиг перейти к моногамии.

[ + – ] Король Бутана с семьей

Сестра и брат короля также сочетались браком с братом и сестрой королевы, что еще больше усилило семейные связи

В сентябре Пема и Джигме были среди мировых лидеров, присутствовавших на похоронах королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Король Бутана любит Великобританию. Он учился там в колледже и защитил диссертацию по политологии в Оксфорде. В Лондоне училась и его супруга.

Интересно, но Бутан – единственная страна. Где существует Министерство Счастья. Также тут полностью запрещена продажа и употреблений табачных изделий.

Также все граждане Бутана обязаны соблюдать народную форму одежды, известную как Дриглам Намжа, пока находятся на публике в светлое время суток. Мужчины носят гхо – короткий халат из плотной ткани, а женщины яркие блузки, короткие жакеты и прямоугольное покрывало, называемое "кира".

Так, на празднике, королева Джецун Пема была в лилово-голубом ансамбле с вышивкой.