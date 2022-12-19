Король Бутану показав синів, які підросли, на національному святі

Короля Джігме Кхесара та його дружину Джецун Пему називають "Вільямом і Кейт із Гімалаїв".

Related video

Король Бутану Джігме Кхесар і королева Джецун Пема відзначили національне свято — День країни — та показали своїх синів, які підросли: принців Намг'яла й Уг'єна. Про це пише Daily Mail.

Шестирічний Намг'ял, спадкоємець престолу, і дворічний Уг'єн, одягнені в традиційне національне вбрання, затьмарили всіх на святі.

[ + – ] Король Бутану на святі

Для королівської родини в столиці країни Тхімпху танцюристи та співаки виступали для королівської родини, а на трибуні їх підбадьорювала публіка, запрошена на захід.

Нагадаємо, король Джігме та його дружина Джецун надзвичайно популярні. Їх навіть прозвали "Вільям і Кейт Гімалаїв".

Джігме став королем у 26 років після того, як його власний батько зрікся престолу.

І він одразу заявив, що планує мати лише одну дружину, повідомивши ім'я своєї обраниці. Його батько, наприклад, одружений із чотирма сестрами.

У Бутані дозволено багатоженство, але приклад короля, який часто на публіці демонструє щиру прихильність до дружини, сподвиг багатьох перейти до моногамії.

[ + – ] Король Бутану із сім'єю

Сестра та брат короля також одружилися з братом і сестрою королеви, що ще більше посилило сімейні зв'язки.

У вересні Пема та Джігме були серед світових лідерів, які були присутні на похороні королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві.

Король Бутану любить Велику Британію. Він навчався там у коледжі та захистив дисертацію з політології в Оксфорді. У Лондоні навчалася і його дружина.

Цікаво, але Бутан є єдиною країною, де є Міністерство Щастя. Також тут повністю заборонено продаж і вживання тютюнових виробів.

Також усі громадяни Бутану зобов'язані дотримуватися народної форми одягу, відомої як Дріглам Намжа, поки перебувають на публіці у світлий час доби. Чоловіки носять гохо — короткий халат зі щільної тканини, а жінки — яскраві блузки, короткі жакети й прямокутне покривало, яке називається кіра.

Так, на святі королева Джецун Пема була у фіолетово-блакитному ансамблі з вишивкою.