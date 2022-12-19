В соблазнительном платье со шнуровкой: Марго Робби посетила развлекательное шоу

Известная актриса активно продвигает новый фильм, в котором сыграла главную роль.

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В преддверии премьеры фильма "Вавилон" 32-летняя голливудская актриса Марго Робби посетила шоу "Джимми Киммел в прямом эфире!". Об этом пишет Daily Mail.

Во время шоу она рассказала о своей маме, которая была в тот момент в зале, как она отмечала праздники, создавала адвент-календарь для своего мужа, устраивала рождественскую вечеринку с подругами и о том, какое Рождестве в Австралии.

"Я люблю рождественскую еду, одевать елку, я люблю рождественскую музыку, я люблю покупать подарки. В этом году я, безусловно, перестаралась. У меня есть склонность откусывать больше, чем я могу прожевать, и в этом году я решила сделать своему мужу адвент-календарь, в котором я каждый день делала бы ему подарки", — рассказывает австралийская звезда, добавив, что обожглась горячим клеем, пока создавала подарок своему возлюбленному собственноручно.

Таким образом, каждую ночь Марго Робби удивляла своего мужа новогодними презентами.

Также актриса вспомнила, как ей работалось с Дэмиеном Шазелем — режиссером фильма "Вавилон", а также о всем, что происходило в фильме.

Для съемок актриса надела шикарное черное шелковое платье с вырезом и шнуровкой в зоне декольте от бренда Alessandra Rich. Свой образ звезда "Волк с Уолл-стрит" дополнила босоножками со стразами и лаконичными украшениями и макияжем с красной помадой на губах.

Напомним, в отеле Crosby Street в Нью-Йорке состоялся специальный показ фильма "Вавилон", после которого также было обсуждение этой картины и небольшое интервью. Для мероприятия голливудская звезда Марго Робби выбрала элегантный аутфит.