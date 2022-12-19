У спокусливій сукні зі шнурівкою: Марго Роббі відвідала розважальне шоу

Відома акторка активно просуває новий фільм, у якому зіграла головну роль.

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Напередодні прем'єри фільму "Вавилон" 32-річна голлівудська акторка Марго Роббі відвідала шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі!". Про це пише Daily Mail.

Під час шоу вона розповіла про свою маму, яка була на той момент у залі, як вона відзначала свята, створювала адвент-календар для свого чоловіка, влаштовувала різдвяну вечірку з подругами та про те, яке Різдво в Австралії.

"Я люблю різдвяну їжу, наряджати ялинку, я люблю різдвяну музику, я люблю купувати подарунки. Цього року я, безумовно, перестаралася. У мене є схильність відкушувати більше, ніж я можу прожувати, і цього року я вирішила зробити своєму чоловікові адвент-календар, у якому я щодня робила б йому подарунки", — розповідає австралійська зірка, додавши, що обпеклася гарячим клеєм, поки створювала подарунок своєму коханому власноруч.

Так щоночі Марго Роббі дивувала свого чоловіка новорічними презентами.

Також акторка згадала, як їй працювалося з Дам'єном Шазелем — режисером фільму "Вавилон", а також про все, що відбувалося у фільмі.

Для зйомок акторка одягла шикарну чорну шовкову сукню з вирізом і шнурівкою в зоні декольте від бренду Alessandra Rich. Свій образ зірка "Вовк із Волл-стрит" доповнила босоніжками зі стразами та лаконічними прикрасами й макіяжем із червоною помадою на губах.

Нагадаємо, у готелі Crosby Street у Нью-Йорку відбувся спеціальний показ фільму "Вавилон", після якого також було обговорення цієї стрічки та невелике інтерв'ю. Для заходу голлівудська зірка Марго Роббі обрала елегантний аутфіт.