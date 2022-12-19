В воде в вечернем платье. Сальма Хайек появилась на страницаж журнала DuJour

Актриса дала журналистам откровенное интервью о своей семье, работе и собственном принятии возраста.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма хайек стала героиней и лицом нового номера журнала DuJour, появившись на его страницах в смелых и роскошных образах, а также дав откровенное интервью.

На обложке издания знаменитость и жена миллиардера Франсуа-Анри Пино позирует в черном платье, лежа в воде. На другой фотографии актриса запечатлена в черном блестящем вечернем платье посреди кухни ресторана, а на остальных фото демонстрирует роскошные пальто, тренч и украшения.

В интервью журналистам Сальма призналась, что воспитывает в своей дочери Валентине скромность, несмотря на то, что может дать ей все. что та пожелает.

"Мой ребенок скромный. Я не знаю, как мне это удалось, но я думаю, что здорово то, что у нее есть широкий спектр вещей. Поэтому на Рождество мне нравится, когда она открывает миллионы подарков, но некоторые из них очень маленькие и значащие, некоторые очень глупые и игривые, а затем она получают один или два действительно хороших подарка", – сказала Хайек.

Как известно, Пино является генеральным директором группы модной одежды класса люкс Kering, в которую входят такие бренды, как Gucci, Saint Laurent и Balenciaga.

Сальма также отметила, что, несмотря на зацикленность Голливуда на молодости, она не соперничает с каждой новой инженю.

"Я слишком занята, чтобы сравнивать или конкурировать с этими другими женщинами. У меня семья и 30 животных, так что я просто делаю свое дело. Поэтому я не смотрю на других женщин в этой отрасли. Мне просто нужно не отставать от себя, и это большая задача, и это все, на чем я сосредотачиваюсь".

Звезда "Фриды" появилась на вечеринке, посвященной выпуску журнала, посвященному 10-летию журнала, в The Venue в Нью-Йорке. Она вышла на сцену с основателем DuJour Джейсоном Бинном.

Мексиканская роковая женщина заменила оригинальную звезду Тэнди Ньютон в третьей части франшизы о стриптизершах "Супер Майк" и сыграет вместе с Ченнингом Татумом в фильме "Последний танец Супер Майка" в феврале.

Напомним, Сальма призналась, что было самым трудным на этих съемках.