У воді у вечірній сукні. Сальма Хаєк з'явилася на сторінці журналу DuJour

Акторка дала журналістам відверте інтерв'ю про свою сім'ю, роботу та власне прийняття віку.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк стала героїнею та обличчям нового номера журналу DuJour, з'явившись на його сторінках у сміливих та розкішних образах, а також давши відверте інтерв'ю.

На обкладинці видання знаменитість і дружина мільярдера Франсуа-Анрі Піно позує у чорній сукні, лежачи у воді. На іншій фотографії акторка зображена в чорній блискучій вечірній сукні посеред кухні ресторану, а на решті фото демонструє розкішні пальта, тренч та прикраси.

В інтерв'ю журналістам Сальма зізналася, що виховує у своїй доньці Валентині скромність, попри те, що може дати їй усе, що та забажає.

"Моя дитина скромна. Я не знаю, як мені це вдалося, але я думаю, що добре те, що вона має широкий спектр речей. Тому на Різдво мені подобається, коли вона відкриває мільйони подарунків, але деякі з них дуже маленькі і значущі, деякі дуже дурні та грайливі, а потім вона отримують один чи два справді хороші подарунки", — сказала Хаєк.

Як відомо, Піно є генеральним директором групи модного одягу класу люкс Kering, до якого входять такі бренди, як Gucci, Saint Laurent та Balenciaga.

Сальма також зазначила, що, попри зацикленість Голлівуду на молодості, вона не змагається з кожною новою інженю.

"Я надто зайнята, щоб порівнювати або конкурувати з цими іншими жінками. У мене сім'я і 30 тварин, так що я просто роблю свою справу. Тому я не дивлюся на інших жінок у цій галузі. Мені просто потрібно не відставати від себе, і це велике завдання, і це все, на чому я зосереджуюсь".

Зірка "Фріди" з'явилася на вечірці, присвяченій випуску журналу, присвяченому 10-річчю журналу, у The Venue у Нью-Йорку. Вона вийшла на сцену із засновником DuJour Джейсоном Бінном.

Мексиканська фатальна жінка замінила оригінальну зірку Тенді Ньютон у третій частині франшизи про стриптизерки "Супер Майк" і зіграє разом із Ченнінгом Татумом у фільмі "Останній танець Супер Майка" у лютому.

Нагадаємо, Сальма зізналася, що було найважчим на цих зйомках.