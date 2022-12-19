Серийная грабительница проникла в дом Роберта Де Ниро, чтобы украсть подарки на Рождество

Нью-йоркская полиция арестовывала женщину 26 раз за кражи с проникновением.

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79-летний голливудский актер Роберт Де Ниро стал жертвой 30-летней серийной грабительницы Шенис Авилес. Женщина проникла в пентхаус знаменитости в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке и попыталась украсть подарки из-под его рождественской елки, сообщает The New York Post.

Во время инцидента актер спал наверху, и в это время с ним была его 11-летняя дочь.

Офицеры полиции Нью-Йорка преследовали Авилес примерно в 3 часа ночи, когда она забралась в таунхаус Де Ниро с семью спальнями на Восточной 65-й улице. Они наблюдали, как она зашла в дом и последовали за ней внутрь. Стражи порядка обнаружили, что преступница пыталась украсть подарки Де Ниро и положить их в сумку, а также использовала iPad звезды.

Хозяин дома проснулся от шума и спустился вниз в халате. Он был потрясен увиденным, однако полицейские заверили его, что все под контролем. Неизвестно, знала ли Авилес, что это жилье знаменитости.

Серийную воровку уже разыскивали за ряд других краж со взломом, и до этого ее арестовывали 26 раз.

Актер никак не прокомментировал случившееся. Дочь, которая была с ним, – ребенок от брака актера со второй женой Грейс Хайтауэр. Пара рассталась в 2021 году, однако оба родителя заботятся о девочке.

Напомним, Роберта Де Ниро заметили на испанском курорте с новой возлюбленной.