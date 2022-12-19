Серійна грабіжниця проникла до будинку Роберта Де Ніро, щоб вкрасти подарунки на Різдво

Нью-Йоркська поліція заарештовувала жінку 26 разів за крадіжки з проникненням.

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79-річний голлівудський актор Роберт Де Ніро став жертвою 30-річної серійної грабіжниці Шеніс Авілес. Жінка проникла до пентхауса знаменитості у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку і спробувала вкрасти подарунки з-під його різдвяної ялинки, повідомляє The New York Post.

Під час інциденту актор спав нагорі, і в цей час із ним була його 11-річна дочка.

Офіцери поліції Нью-Йорка переслідували Авілес приблизно о 3 годині ночі, коли вона забралася до таунхауса Де Ніро з сімома спальнями на Східній 65-й вулиці. Вони спостерігали, як вона зайшла в будинок і пішла за нею всередину. Правоохоронці виявили, що злочинниця намагалася вкрасти подарунки Де Ніро та покласти їх у сумку, а також використала iPad зірки.

Хазяїн будинку прокинувся від шуму і спустився вниз у халаті. Він був приголомшений побаченим, проте поліцейські запевнили його, що все під контролем. Невідомо, чи Авілес знала, що це житло знаменитості.

Серійну злодійку вже розшукували за низку інших крадіжок із зломом, і до цього її заарештовували 26 разів.

Актор ніяк не прокоментував те, що сталося. Дочка, яка була з ним – дитина від шлюбу актора з другою дружиною Грейс Гайтауер. Пара розлучилася у 2021 році, проте обидва батьки дбають про дівчинку.

Нагадаємо, Роберта Де Ніро помітили на іспанському курорті з новою коханою.