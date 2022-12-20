Бывшая девушка принца Гарри рассказала, почему прибегла к процедуре ЭКО

Недавно бывшая девушка принца Гарри – Крессида Бонас – впервые стала мамой.

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33-летняя Крессида родила мальчика от своего мужа Гарри Уэнтворт-Стэнли. Сейчас девушка решила поделиться своим опытом материнства и рассказала о том, что делала ЭКО. Об этом пишет The Sunday Times.

"Мое тело будто подвело меня после того, как я столкнулась с трудностями при зачатии", — описывает Крессида свои чувства. "Я потратила время и деньги на рефлексотерапию, диетологов, иглоукалывание и экстрасенсов… Даже немецкого целителя, который разговаривает с ангелами. Мой разум был в постоянном цикле беспокойства, и моя одержимость забеременеть стала непреодолимой. Независимо от того, сколько я пила дорогих добавок, я понимала, что ничего не работает".

Кроме того бывшая девушка принца Гарри рассказала, что избегала детских вечеринок, так как чувствовала себя неуместно рядом со своими друзьями, у которых были дети, на фоне борьбы за то, чтобы иметь своих собственных.

Британка откровенно поделилась, что процедура ЭКО сначала ее пугала из-за того, что не было ясности, будет ли достигнут необходимый результат. Однако уже с первой попытки Крессида и ее муж Гарри смогли зачать ребенка, и в ноябре 2022 года Бонас родила сына.

"Я знаю, как нам повезло. Мы не страдали так сильно, как другие пары. Я считаю, что мне очень повезло, что ЭКО помогло нам с первого раза", — сказала Крессида.

Напомним, девушка встречалась с сыном нынешнего короля Карла III с 2012 по 2014 год, но потом пара рассталась. Причиной якобы стало то, что Крессида устала от слишком пристального внимания прессы. Тем не менее между бывшими партнерами сохранились хорошие отношения, и она даже присутствовала на свадьбе своего бывшего с американской актрисой Меган Маркл в 2018 году.

Также Фокус писал, что Крессиду Бонас заметили с коляской на прогулке по Западному Лондону в компании своего супруга.