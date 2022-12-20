Колишня дівчина принца Гаррі розповіла, чому вдалася до процедури ЕКЗ

Нещодавно колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — стала мамою.

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33-річна Крессіда народила хлопчика від свого чоловіка Гаррі Вентворт-Стенлі. Наразі дівчина вирішила поділитися своїм досвідом материнства та розповіла про те, що робила ЕКЗ. Про це пише The Sunday Times.

"Моє тіло ніби підвело мене після того, як я зіткнулася з труднощами під час зачаття, — описує Крессіда свої почуття. — Я витратила час і гроші на рефлексотерапію, дієтологів, акупунктуру й екстрасенсів… Навіть німецького цілителя, який розмовляє з ангелами. Мій розум був у постійному циклі занепокоєння, і моя одержимість завагітніти стала непереборною. Незалежно від того, скільки я пила дорогих добавок, розуміла, що нічого не працює”.

Крім того, колишня дівчина принца Гаррі розповіла, що уникала дитячих вечірок, бо почувалася недоречно поряд зі своїми друзями, які мали дітей, на тлі боротьби за те, щоб мати своїх власних.

Британка відверто поділилася, що процедура ЕКЗ спочатку її лякала через те, що не було ясності, чи буде досягнуто необхідного результату. Проте вже з першої спроби Крессіда і її чоловік Гаррі змогли зачати дитину, і в листопаді 2022 року Бонас народила сина.

"Я знаю, як нам пощастило. Ми не страждали так сильно, як інші пари. Я вважаю, що мені дуже пощастило, що ЕКЗ допомогло нам із першого разу", — сказала Крессіда.

Нагадаємо, дівчина зустрічалася із сином нинішнього короля Карла III з 2012 по 2014 рік, але потім пара розлучилася. Причиною нібито стало те, що Крессіда втомилася від надто пильної уваги преси. Проте між колишніми партнерами збереглися хороші стосунки, і вона навіть була присутня на весіллі свого колишнього з американською акторкою Меган Маркл у 2018 році.

Також Фокус писав, що Крессіду Бонас помітили з візочком на прогулянці Західним Лондоном у компанії свого чоловіка.