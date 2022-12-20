Банк Англии представил дизайн новых банкнот с Карлом III

Банкноты с портретом Елизаветы II останутся в обращении после введения новых купюр.

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Банк Англии представил дизайн новых банкнот с изображением короля Карла III, которые планируют ввести в оборот к середине 2024 года. Об этом сообщает The Gurdian.

Центральный банк Великобритании заявил, что портрет короля появится на существующих дизайнах всех четырех его полимерных банкнот, находящихся в настоящее время в обращении — 5 фунтов стерлингов, 10 фунтов стерлингов, 20 и 50 фунтов стерлингов.

Изображение монарха появится на лицевой стороне банкнот, а также в прозрачном защитном окошке на банкнотах, изготовленных из полимерного пластика. Банкноты с изображением королевы Елизаветы II также останутся законным платежным средством, что позволит публике продолжать использовать их в дальнейшем.

Фото: Скриншот/ Bank of England

Отмечается, что планы были составлены в соответствии с указаниями королевской семьи, новые банкноты будут печататься только для замены изношенных или для удовлетворения повышенного спроса. Это делается, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия.

Кроме того, на банкнотах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.

Напомним, 8 сентября 2022 ушла из жизни 96-летняя королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха к власти в Великобритании пришел старший сын королевы Чарльз.

Также Фокус писал, что у короля Карла III появились новые государственные советники.