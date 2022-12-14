У короля Карла III появились новые государственные советники

Теперь официально принцесса Анна и принц Эдвард могут заменить своего брата короля Карла III

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Теперь 72-летняя королевская принцесса Анна и ее младший брат 58-летний принц Эдвард официально могут выполнять конституционные обязанности своего старшего брата короля Карл III, когда он находится за границей или нездоров. Об сообщает BBC.

Отмечается, что законопроект о государственных советниках получил королевское одобрение и вступил в силу на следующий день. Согласно законодательству, Анна и Эдвард теперь являются пожизненными государственными советниками Карла III.

[ + – ] Принц Эдвард Фото: Getty Images

Законопроект был представлен в британском парламенте и ускоренно рассмотрен обеими палатами, чтобы избежать потенциальной "неловкой конституционной проблемы" с участием принца Эндрю и принца Гарри.

Принц Эндрю, герцог Йоркский, отказался от королевских обязанностей после связи с американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Принц Гарри, герцог Сассекский, живет со своей семьей в Соединенных Штатах и отказался от роли "работника королевской семьи".

Также известно, что и принцесса Анна, и принц Эдвард ранее были государственными советниками, прежде чем их сменили в порядке наследования.

[ + – ] Принцесса Анна Фото: Getty Images

Советники могут выполнять официальные обязанности, которые могут включать государственное открытие парламента, подписание документов, прием послов или посещение заседаний Тайного совета.

Напомним, выход трейлера документального фильма "Гарри и Меган" от Netflix порядком разозлил британцев, и теперь немало фанатов королевской семьи требуют от Карла III лишить принца Гарри и Меган Маркл титула герцога и герцогини Сассекских.

Ранее Фокус писал о новом законопроекте, который даст право Карлу III лишать королевскую семью титулов по своему усмотрению или по официальной рекомендации правительства.