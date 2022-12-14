У короля Карла ІІІ з'явилися нові державні радники

Тепер офіційно принцеса Анна та принц Едвард можуть замінити свого брата короля Карла III.

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Тепер 72-річна королівська принцеса Анна та її молодший брат 58-річний принц Едвард офіційно можуть виконувати конституційні обов'язки свого старшого брата короля Карла III, коли він перебуває за кордоном або нездоровий. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що законопроєкт про державних радників отримав королівське схвалення та набув чинності наступного дня. Відповідно до законодавства, Анна й Едвард тепер є довічними державними радниками Карла III.

[ + – ] Принц Едвард Фото: Getty Images

Законопроєкт був представлений у британському парламенті й прискорено розглянутий обома палатами, щоб уникнути потенційної "незручної конституційної проблеми" за участю принца Ендрю та принца Гаррі.

Принц Ендрю, герцог Йоркський, відмовився від королівських обов'язків після зв'язку з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Принц Гаррі, герцог Сассекський, живе зі своєю сім'єю в Сполучених Штатах і відмовився від ролі "працівника королівської родини".

Також відомо, що і принцеса Анна, і принц Едвард раніше були державними радниками, перш ніж їх змістили в порядку спадковості.

[ + – ] Принцеса Анна Фото: Getty Images

Радники можуть виконувати офіційні обов'язки, які можуть включати державне відкриття парламенту, підписання документів, приймання послів або відвідування засідань Таємної ради.

Нагадаємо, вихід трейлера документального фільму "Гаррі та Меган" від Netflix доволі розлютив британців, і тепер чимало фанатів королівської родини вимагають від Карла III позбавити принца Гаррі та Меган Маркл титулу герцога та герцогині Сассекських.

Раніше Фокус писав про новий законопроєкт, який дасть право Карлу III позбавляти королівську родину титулів на власний розсуд або за офіційною рекомендацією уряду.