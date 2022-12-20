Банк Англії представив дизайн нових банкнот із Карлом III

Банкноти з портретом Єлизавети II залишаться в обігу після запровадження нових купюр.

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Банк Англії представив дизайн нових банкнот із зображенням короля Карла III, які планують ввести в обіг до середини 2024 року. Про це повідомляє The Gurdian.

Центральний банк Великобританії заявив, що портрет короля з'явиться на наявних дизайнах усіх чотирьох полімерних банкнот, які зараз перебувають в обігу — 5 фунтів стерлінгів, 10 фунтів стерлінгів, 20 і 50 фунтів стерлінгів.

Зображення монарха з'явиться на лицьовій стороні банкнот, а також у прозорому захисному вікні на банкнотах, виготовлених із полімерного пластику. Банкноти із зображенням королеви Єлизавети II також залишаться законним платіжним засобом, що дозволить публіці продовжувати використовувати їх надалі.

Фото: Скриншот/ Bank of England

Зазначається, що плани були складені відповідно до вказівок королівської сім'ї, нові банкноти друкуватимуть лише для заміни зношених або для задоволення підвищеного попиту. Це робиться, щоб звести до мінімуму екологічні та фінансові наслідки.

Крім того, на банкнотах, випущених шотландськими та північноірландськими банками, монарха не зображено.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року пішла з життя 96-річна королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха до влади у Великій Британії прийшов старший син королеви Чарльз.

Також Фокус писав, що в короля Карла ІІІ з'явилися нові державні радники.