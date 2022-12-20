Мать семерых детей не пустили в школу на концерт из-за 800 татуировок

В неделю на теле Мелиссы появляются в среднем три новых тату. Останавливаться она не собирается.

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45-летняя жительница Поуиса (Южный Уэльс, Англия) Мелисса Слоан регулярно поддается критике из-за своих татуировок. На ее теле их уже более 800, и каждую неделю женщина набивает несколько новых. Из-за чрезмерного покрытия лица рисунками Мелиссу не пустили на рождественский концерт в школу к ее детям, вынудив смотреть на сцену через окно, пишет Daily Mail.

Слоан и ранее утверждала, что ее не звали на праздничные вечеринки, а планы на Рождество были разрушены после того, как в пабе, куда она собиралась пойти, не пустили ее внутрь из-за экстремального внешнего вида. Та же история – и со школой.

"Никаких рождественских вечеринок, и когда я иду в школу своего ребенка, меня не приглашают в зал. Однажды мне сказали пойти в сад за школой и посмотреть в окно класса. Это сделали учителя, и с тех пор я не хожу на школьные спектакли", – говорит женщина.

Мелисса давно увлеклась татуировками и не только ходит в салон, но и сама набивает себе новые рисунки с помощью чернильного пистолета за 120 фунтов стерлингов, который она купила на Amazon. Британка говорит, что некоторые тату ей нанес ее партнер Люк, а двое детей младшего школьного возраста тоже оставили свои рисунки на ее спине.

[ + – ] Так Мелисса Слоан выглядит сейчас Фото: Соцсети

Первую татуировку она сделала в 20 лет, и с тех пор Слоан покрыла большую часть своего лица и тела различными красками и символами. По ее словам, она делает это, чтобы справиться с последствиями жестокого обращения с ней в детстве со стороны старшего брата и сексуального насилия от него же. 46-летний Гэвин Слоан был заключен в тюрьму на 21 год за серию отвратительных изнасилований и сексуальных посягательств на других детей в начале этого года. Мелисса утверждает, что ее неоднократные жалобы в полицию на брата не были восприняты всерьез полицией, и ему никогда не предъявлялись обвинения в предполагаемых преступлениях против нее, пока не заговорили другие потерпевшие.

"Мои татуировки помогают мне скрыть эмоциональные шрамы, которые оставил после себя Гэвин. Они – моя маска, и я прячусь за ними от мира. Но теперь, когда он, наконец, в тюрьме, я могу начать чувствовать себя свободной", – призналась Слоан.

[ + – ] Так женщина выглядела в 2014 году Фото: Melissa Sloan/Twitter

такое обилие краски на теле и повреждений кожи иглой не прошло юез последствий. Слоан неоднократно заносили инфекции, а тату не приживались на коже, из-за чего та буквально отваливалась. Несмотря на то, что сейчас ее лицо и тело покрыты многочисленными шрамами после неудачных нанесений рисунков, останавливаться она не собирается.

Со временем татуировок стало так много, что они значительно усложнили социальную жизнь британки в праздничный сезон.

[ + – ] Татуировками покрыты не только лицо и тело женщины, но даже голова Фото: Melissa Sloan/Facebook

"Я хочу развлечься и выпить в пабе, но меня даже не пускают", – жалуется Мелисса.

Более того, сейчас ей сложно устроиться на работу, причина – все та же. Женщина утверждает, что не будет выводить рисунки в угоду кому-то и предпочитает оставаться собой.

Напомним, ученые придумали безболезненный способ наносить тату в домашних условиях, не прибегая к услугам мастеров.