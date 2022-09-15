Тату-мастера лишатся работы. Найден способ делать татуировки дома за считанные минуты

Ученые разработали специальный пластырь, который позволит быстро и безболезненно наносить рисунки на тело.

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Татуировки — удовольствие затратное и довольно болезненное. Нанесение одного рисунка на кожу занимает несколько часов и требует терпения, ведь делаются они посредством многократного прокалывания верхнего слоя кожи острой иглой, покрытой пигментом, пишет Daily Mail.

Ученые из Технологического института Джорджии в Атланте создали уникальный метод нанесения татуировок на кожу с помощью пластырей, покрытых крохотными иглами, размером с песчинку. Изначально это ноу-хау было разработано в медицинских целях — планировалось, что медики смогут использовать пластыри для маскировки шрамов, повторного лечения рака или использовать их вместо больничных браслетов (например, хранить информацию о заболеваниях, группе крови и т.д.).

Однако данная разработка подходит не только для медицинских целей, она вполне может быть применена к художественным татуировкам и даже своеобразным "чипам" для животных.

По словам одного из разработчиков Марка Праусница, разработка являет собой пластырь, покрытый крохотными иглами, в которых заключены чернила. Для нанесения татуировки достаточно наклеить пластырь — иглы растворятся под кожей, не вызвав кровотечений. Ученые уверяют, что иглы на пластыре размером всего с песчинку, а потому не вызовут болезненных ощущений. Вот и все, пара минут и татуировка у вас на коже.

[ + – ] Пластыри-татуировки могут быть различных форм. Фото: IScience

Исследователи отмечают, что в новых пластырях могут быть использованы чернила различного цвета и даже прозрачные, которые видны лишь под ультрафиолетом. Таким образом, человек сможет показывать свои татуировки лишь тому и тогда, когда сам посчитает нужным.

К слову, предполагается, что пластыри появятся в массовой продаже — они смогут быть различных форм и размеров, содержать разные рисунки и даже быть разработаны по персональному дизайну. Самое интересное — цена. По предварительным подсчетам небольшой пластырь-татуировка, размером в несколько квадратных сантиметров обойдется меньше чем в один доллар.

Ученые также настаивают, что не собираются отнимать работу у художников-татуировщиков. Такие пластыри предполагают скорее разработаны для людей, которые не хотят тратить огромные деньги на рисунки на теле, а также хотят получить татуировку, не испытывая боли.

Напомним, ранее Фокус писал, что чернила для татуировок полны сюрпризов — ученые обнаружили в них химические вещества с интересными свойствами.