Тату-майстри втратять роботу. Знайдено спосіб робити татуювання вдома за лічені хвилини

Учені розробили спеціальний пластир, який дозволить швидко та безболісно наносити малюнки на тіло.

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Татуювання — задоволення витратне й досить болісне. Нанесення одного малюнка на шкіру займає кілька годин і вимагає терпіння, адже робляться за допомогою багаторазового проколювання верхнього шару шкіри гострою голкою, покритою пігментом, пише Daily Mail.

Учені з Технологічного інституту Джорджії в Атланті створили унікальний метод нанесення татуювань на шкіру за допомогою пластирів, покритих крихітними голками, розміром із піщинку. Спочатку це ноу-хау розробили з медичною метою — планувалося, що медики зможуть використовувати пластирі для маскування шрамів, повторного лікування раку або використовувати їх замість лікарняних браслетів (наприклад, зберігати інформацію про захворювання, групу крові тощо).

Однак ця розробка підходить не тільки для медичних цілей, вона цілком може бути застосована до художніх татуювань і навіть своєрідних "чипів" для тварин.

За словами одного з розробників Марка Праусніца, розробка є пластиром, покритим крихітними голками, де закладене чорнило. Для нанесення татуювання достатньо наклеїти пластир — голки розчиняються під шкірою, не викликавши кровотеч. Учені запевняють, що голки на пластирі розміром всього з піщинку, а тому не викличуть хворобливих відчуттів. Ось і все, пара хвилин — і татуювання у вас на шкірі.

[ + – ] Пластирі-татуювання можуть бути різних форм Фото: формы татуировок

Дослідники відзначають, що в нових пластирах може бути використане чорнило різного кольору й навіть прозоре, яке видно лише під ультрафіолетом. Так людина зможе показувати свої татуювання лише тому й тоді, коли сама вважатиме за потрібне.

До речі, передбачається, що пластирі з'являться в масовому продажу — вони зможуть бути різних форм і розмірів, містити різні малюнки та навіть бути розроблені за персональним дизайном. Найцікавіше — ціна. За попередніми підрахунками невеликий пластир-татуювання розміром кілька квадратних сантиметрів обійдеться менше ніж в один долар.

Учені також наполягають, що не збираються забирати роботу в художників-татуювальників. Такі пластирі швидше розроблені для людей, які не хочуть витрачати величезні гроші на малюнки на тілі, а також хочуть отримати татуювання, не відчуваючи болю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чорнило для татуювань сповнене сюрпризів — учені виявили в них хімічні речовини з цікавими властивостями.