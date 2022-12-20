Мати сімох дітей не пустили до школи на концерт через 800 татуювань

На тиждень на тілі Меліси з'являються в середньому три нові тату. Зупинятись вона не збирається.

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45-річну мешканку Поуїса (Південний Уельс, Англія) Меліссу Слоан регулярно критикують за її татуювання. На її тілі їх уже понад 800, і щотижня жінка набиває кілька нових. Через надмірне покриття обличчя малюнками Меліссу не пустили на різдвяний концерт до школи до її дітей, змусивши дивитися на сцену через вікно, пише Daily Mail.

Слоан і раніше стверджувала, що її не кликали на святкові вечірки, а плани на Різдво зруйнувалися після того, як у пабі, куди вона збиралася піти, не пустили її всередину через екстремальний вигляд. Та сама історія — і зі школою.

"Жодних різдвяних вечірок, і коли я йду до школи своєї дитини, мене не запрошують до зали. Якось мені сказали піти в сад за школою і подивитися у вікно класу. Це зробили вчителі, і відтоді я не ходжу на шкільні спектаклі", — каже жінка.

Мелісса давно захопилася татуюваннями і не тільки ходить до салону, а й сама набиває собі нові малюнки за допомогою чорнильного пістолета за 120 фунтів стерлінгів, який вона купила на Amazon. Британка каже, що деякі тату їй наніс її партнер Люк, а двоє дітей молодшого шкільного віку також залишили свої малюнки на її спині.

[ + – ] Так Мелісса Слоан виглядає зараз Фото: Соцмережi

Перше татуювання вона зробила у 20 років, і відтоді Слоан покрила більшу частину свого обличчя та тіла різними фарбами та символами. За її словами, вона робить це, щоб впоратися з наслідками жорстокого поводження з нею в дитинстві з боку старшого брата та сексуального насильства від нього. 46-річний Гевін Слоан був ув'язнений на 21 рік за серію огидних зґвалтувань та сексуальних посягань на інших дітей на початку цього року. Мелісса стверджує, що її неодноразові скарги в поліцію на брата поліція не сприймала всерйоз і його ніколи не звинувачували у ймовірних злочинах проти неї, поки не заговорили інші потерпілі.

"Мої татуювання допомагають мені приховати емоційні шрами, які залишив по собі Гевін. Вони — моя маска, і я ховаюсь за ними від світу. Але тепер, коли він, нарешті, у в'язниці, я можу почуватися вільною", — зізналася Слоан.

[ + – ] Так жінка виглядала у 2014 році Фото: Melissa Sloan/Twitter

Така велика кількість фарби на тілі і пошкоджень шкіри голкою не пройшло без наслідків. Слоан неодноразово заносили інфекції, а тату не приживалися на шкірі, через що та буквально відвалювалася. Попри те, що зараз її обличчя та тіло вкриті численними шрамами після невдалих нанесень малюнків, зупинятись вона не збирається.

Згодом татуювань стало так багато, що вони значно ускладнили соціальне життя британки у святковий сезон.

[ + – ] Татуювання покриті не тільки обличчя і тіло жінки, але навіть голова Фото: Melissa Sloan/Facebook

"Я хочу розважитись і випити в пабі, але мене навіть не пускають", — скаржиться Мелісса.

Щобільше, зараз їй складно влаштуватися на роботу, причина — та сама. Жінка стверджує, що не виводитиме малюнки на догоду комусь і воліє залишатися собою.

Нагадаємо, вчені вигадали безболісний спосіб наносити тату в домашніх умовах, не вдаючись до послуг майстрів.