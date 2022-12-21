Как привлечь удачу, любовь и деньги в новом 2023 году: очень полезные приметы от астрологов и эзотериков
Новогодние приметы — это то, что точно никому не навредит, а вот помочь правильно встретить наступающий год Кролика, привлечь удачу, финансы и любовь — вполне сможет. Рассказываем про самые известные народные приметы на Новый год 2023.
Финансовые приметы
Чтобы год был удачным в денежном плане, нужно:
- наполнить каждый кошелек в доме крупными купюрами;
- рассчитаться со всеми долгами до 31 декабря;
- украсить елку купюрами и конфетами (также можно завернуть монеты в фольгу и тоже повесить на елку);
- положить под тарелки гостям железную гривну.
"Любовные" приметы
А если вы хотите встретить свою половинку или укрепить ваши отношения с ней, то придерживайтесь таких примет:
- позаботьтесь о том, чтобы среди игрушечных украшений было что-то в форме сердца;
- чтобы провести 2023-й без разлук — держите партнера за руку под бой всех 12-ти курантов;
- если Новый год встретите в дороге — вскоре ждите романтическую встречу;
- если хотите семейного благополучия — зажгите семь свечей и поставьте на новогодний стол;
- если в первой половине дня 1 января увидите собаку — это к успеху в любви.
Приметы для удачи
Что нужно делать, что фортуна чаще улыбалась вам в предстоящем году:
- приоткройте окно во время боя курантов;
- удачливым будет тот, в чей бокал упадут последние капли шампанского с бутылки;
- если утром 1 января первым порог дома переступит мужчина, следующий год для хозяев будет счастливым.
А как же одеться в новогоднюю ночь, чтобы понравится покровителю года — Кролику?
Постарайтесь выбрать наряд из натуральных тканей голубого или белого цвета. Также не забывайте про то, что минимум одна вещь на вас должна быть новой — будь то одежда, обувь или даже аксессуар — это поможет привлечь удачу и благополучие.