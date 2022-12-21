Як залучити удачу, любов і гроші у новому 2023 році: дуже корисні прикмети від астрологів та езотериків
Новорічні прикмети — це те, що точно нікому не нашкодить, а ось допомогти правильно зустріти наступний рік Кролика, залучити удачу, фінанси та кохання — цілком зможе. Розповідаємо про найвідоміші народні прикмети на Новий 2023 рік.
Фінансові прикмети
Щоб рік був вдалим у грошовому плані, потрібно:
- наповнити кожен гаманець у будинку великими купюрами;
- розрахуватись з усіма боргами до 31 грудня;
- прикрасити ялинку купюрами та цукерками (також можна загорнути монети у фольгу і теж повісити на ялинку);
- покласти під тарілки гостям залізну гривню.
"Любовні" прикмети
А якщо ви хочете зустріти свою половинку або зміцнити ваші стосунки з нею, то дотримуйтесь таких прикмет:
- подбайте про те, щоб серед іграшкових прикрас було щось у формі серця;
- щоб провести 2023-й без розлук — тримайте партнера за руку під бій усіх 12 курантів;
- якщо Новий рік зустрінете в дорозі — незабаром чекайте на романтичну зустріч;
- якщо хочете сімейного благополуччя, запаліть сім свічок і поставте на новорічний стіл;
- якщо в першій половині дня 1 січня побачите собаку — це до успіху в коханні.
Прикмети для успіху
Що потрібно робити, щоб фортуна частіше усміхалася вам наступного року:
- прочиніть вікно під час бою курантів;
- щасливим буде той, у чий келих впадуть останні краплі шампанського з пляшки;
- якщо ранком 1 січня першим поріг будинку переступить чоловік, наступний рік для господарів буде щасливим.
А як же одягнутися новорічної ночі, щоб сподобається покровителю року — Кролику?
Постарайтеся вибрати вбрання із натуральних тканин блакитного або білого кольору. Також не забувайте про те, що мінімум одна річ на вас має бути новою — чи то одяг, взуття чи навіть аксесуар — це допоможе залучити удачу та благополуччя.