Як залучити удачу, любов і гроші у новому 2023 році: дуже корисні прикмети від астрологів та езотериків

Новорічні прикмети — це те, що точно нікому не нашкодить, а ось допомогти правильно зустріти наступний рік Кролика, залучити удачу, фінанси та кохання — цілком зможе. Розповідаємо про найвідоміші народні прикмети на Новий 2023 рік.

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Фінансові прикмети

Щоб рік був вдалим у грошовому плані, потрібно:

наповнити кожен гаманець у будинку великими купюрами;

розрахуватись з усіма боргами до 31 грудня;

прикрасити ялинку купюрами та цукерками (також можна загорнути монети у фольгу і теж повісити на ялинку);

покласти під тарілки гостям залізну гривню.

"Любовні" прикмети

А якщо ви хочете зустріти свою половинку або зміцнити ваші стосунки з нею, то дотримуйтесь таких прикмет:

подбайте про те, щоб серед іграшкових прикрас було щось у формі серця;

щоб провести 2023-й без розлук — тримайте партнера за руку під бій усіх 12 курантів;

якщо Новий рік зустрінете в дорозі — незабаром чекайте на романтичну зустріч;

якщо хочете сімейного благополуччя, запаліть сім свічок і поставте на новорічний стіл;

якщо в першій половині дня 1 січня побачите собаку — це до успіху в коханні.

Прикмети для успіху

Що потрібно робити, щоб фортуна частіше усміхалася вам наступного року:

прочиніть вікно під час бою курантів;

щасливим буде той, у чий келих впадуть останні краплі шампанського з пляшки;

якщо ранком 1 січня першим поріг будинку переступить чоловік, наступний рік для господарів буде щасливим.

А як же одягнутися новорічної ночі, щоб сподобається покровителю року — Кролику?

Постарайтеся вибрати вбрання із натуральних тканин блакитного або білого кольору. Також не забувайте про те, що мінімум одна річ на вас має бути новою — чи то одяг, взуття чи навіть аксесуар — це допоможе залучити удачу та благополуччя.

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