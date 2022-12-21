21 декабря 2022 года: День Анфисы Римской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя бросать дело незавершенным, держать свой дом в беспорядке и жалеть о прошлом.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память мученицы Анфисы Римской. Считается, что святая Анфиса — одна из женских покровительниц, которой молились, чтобы выдержать трудные испытания и пережить семейные неурядицы, а также она исполняла желания, которые касаются любви.

Также сегодня празднуют День рождения кроссворда и День фонарика.

Что нельзя делать 21 декабря?

есть мясо и рыбу

бросать дела незаконченными

жадничать

оставлять бардак дома

сожалеть о прошлом

шить при ком-то постороннем

Народные поверья и приметы:

морозная и безветренная погода — к мягкой и снежной зиме

утром чирикают синицы – к ночному морозу

вьюга в этот день сулит много осадков летом

красный закат — к большим морозам

День ангела празднуют:

Анфиса и Кирилл

Родились сегодня:

1977 — Эмманюэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017 года).

А также в этот день:

1988 — впервые взлетел легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия".

2012 — впервые в истории Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз — речь идет о клипе южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style" на YouTube.