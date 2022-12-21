21 декабря 2022 года: День Анфисы Римской - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя бросать дело незавершенным, держать свой дом в беспорядке и жалеть о прошлом.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память мученицы Анфисы Римской. Считается, что святая Анфиса — одна из женских покровительниц, которой молились, чтобы выдержать трудные испытания и пережить семейные неурядицы, а также она исполняла желания, которые касаются любви.
Также сегодня празднуют День рождения кроссворда и День фонарика.
Что нельзя делать 21 декабря?
- есть мясо и рыбу
- бросать дела незаконченными
- жадничать
- оставлять бардак дома
- сожалеть о прошлом
- шить при ком-то постороннем
Народные поверья и приметы:
- морозная и безветренная погода — к мягкой и снежной зиме
- утром чирикают синицы – к ночному морозу
- вьюга в этот день сулит много осадков летом
- красный закат — к большим морозам
День ангела празднуют:
Анфиса и Кирилл
Родились сегодня:
1977 — Эмманюэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017 года).
А также в этот день:
1988 — впервые взлетел легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия".
2012 — впервые в истории Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз — речь идет о клипе южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style" на YouTube.