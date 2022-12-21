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Стиль життя

21 грудня 2022: День Анфіси Римської — що сьогодні не можна робити

Зображення Анфіси Римської
Зображення Анфіси Римської

Сьогодні не можна кидати справу незавершеною, тримати свій будинок безладно і шкодувати про минуле.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської. Вважається, що свята Анфіса — одна з жіночих покровительок, якій молилися, щоб витримати важкі випробування та пережити сімейні негаразди, а також вона виконувала бажання, які стосуються любові.

Також сьогодні святкують День народження кросворду та День ліхтарика.

Що не можна робити 21 грудня?

  • їсти м'ясо та рибу
  • кидати справи незакінченими
  • скуплятися
  • залишати бардак вдома
  • шкодувати про минуле
  • шити при комусь сторонньому

Народні повір'я та прикмети:

  • морозна та безвітряна погода — до м'якої та снігової зими
  • вранці цвірінькають синиці – до нічного морозу
  • завірюха цього дня обіцяє багато опадів влітку
  • червоний захід сонця — до великих морозів

День ангела святкують:

Анфіса та Кирило

Народилися сьогодні:

1977 — Емманюель Макрон, французький політик, 25-й президент Франції (з 2017 року).

А також у цей день:

1988 — вперше злетів легендарний український літак Ан-225 "Мрія".

2012 — вперше в історії Інтернету кількість переглядів одного відеокліпу перевищила 1 мільярд разів — йдеться про кліп південно-корейського виконавця PSY "Gangnam Style" на YouTube.