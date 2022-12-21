21 грудня 2022: День Анфіси Римської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна кидати справу незавершеною, тримати свій будинок безладно і шкодувати про минуле.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської. Вважається, що свята Анфіса — одна з жіночих покровительок, якій молилися, щоб витримати важкі випробування та пережити сімейні негаразди, а також вона виконувала бажання, які стосуються любові.

Також сьогодні святкують День народження кросворду та День ліхтарика.

Що не можна робити 21 грудня?

їсти м'ясо та рибу

кидати справи незакінченими

скуплятися

залишати бардак вдома

шкодувати про минуле

шити при комусь сторонньому

Народні повір'я та прикмети:

морозна та безвітряна погода — до м'якої та снігової зими

вранці цвірінькають синиці – до нічного морозу

завірюха цього дня обіцяє багато опадів влітку

червоний захід сонця — до великих морозів

День ангела святкують:

Анфіса та Кирило

Народилися сьогодні:

1977 — Емманюель Макрон, французький політик, 25-й президент Франції (з 2017 року).

А також у цей день:

1988 — вперше злетів легендарний український літак Ан-225 "Мрія".

2012 — вперше в історії Інтернету кількість переглядів одного відеокліпу перевищила 1 мільярд разів — йдеться про кліп південно-корейського виконавця PSY "Gangnam Style" на YouTube.