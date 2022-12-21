21 грудня 2022: День Анфіси Римської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна кидати справу незавершеною, тримати свій будинок безладно і шкодувати про минуле.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської. Вважається, що свята Анфіса — одна з жіночих покровительок, якій молилися, щоб витримати важкі випробування та пережити сімейні негаразди, а також вона виконувала бажання, які стосуються любові.
Також сьогодні святкують День народження кросворду та День ліхтарика.
Що не можна робити 21 грудня?
- їсти м'ясо та рибу
- кидати справи незакінченими
- скуплятися
- залишати бардак вдома
- шкодувати про минуле
- шити при комусь сторонньому
Народні повір'я та прикмети:
- морозна та безвітряна погода — до м'якої та снігової зими
- вранці цвірінькають синиці – до нічного морозу
- завірюха цього дня обіцяє багато опадів влітку
- червоний захід сонця — до великих морозів
День ангела святкують:
Анфіса та Кирило
Народилися сьогодні:
1977 — Емманюель Макрон, французький політик, 25-й президент Франції (з 2017 року).
А також у цей день:
1988 — вперше злетів легендарний український літак Ан-225 "Мрія".
2012 — вперше в історії Інтернету кількість переглядів одного відеокліпу перевищила 1 мільярд разів — йдеться про кліп південно-корейського виконавця PSY "Gangnam Style" на YouTube.