Ребел Уилсон покаталась на лыжах в куртке за 5 тысяч долларов

Актриса сейчас проводит время в Аспене вместе со своей девушкой Рамоной Агрума и их дочкой Ройс Лилиан.

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Ребел Уилсон показала настоящий горнолыжный шик, выйдя на заснеженные склоны Аспена в куртке Fendi за 5000 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Ребел приехала встречать свое первое романтичное Рождество на известный звездный курорт в Колорадо со своей невестой Рамоной Агрума и дочкой Ройс Лилиан.

Ройс родилась от суррогатной матери.

И счастливая пара сделала небольшой перерыв в родительских обязанностях, чтобы покататься на лыжах в Аспене.

[ + – ] Ребел Уилсон надела шапку с помпонами и куртку за 5 тысяч долларов для катания на лыжах Фото: Instagram/rebelwilson

42-летняя звезда "Отпетых мошенниц" была одета с ног до головы в дизайнерскую одежду. Но особое внимание привлекла дизайнерская куртка Fendi Appliqued Holographic за 5000 долларов и шапка с помпоном.

Влюбленная пара прибыла в Аспен на частном самолете в воскресенье со своей дочерью Ройс.

Ребел и Рамона во время полета были одеты в парные кремово-бежевые наряды, а малышку Ройс закутали в бело-розовое детское одеяло Минни Маус.

[ + – ] Ребел Уилсон с дочкой Ройс

Их роман начался в этом году. А в начале этого месяца Ребел рассказала о материнстве Марии Шрайвер на шоу Today Show. И о своем романе. Она призналась, что впервые поцеловалась с девушкой в кино.

"Я никогда раньше не целовала женщину, это как бы привело к такому открытию, которое привело к моей замечательной партнерше Рамоне. Возможно, я не была бы готов к этому, если бы не проделала эмоциональную работу", — она сказала.

О романе с Рамоной Ребел сообщила в июне 2022 года. Рамона — владелец бренда экологичной одежды Lemon Ve Limon.

Несколько месяцев спустя Ребел объявила о рождении своей дочери Ройс Лилиан от суррогатной матери.