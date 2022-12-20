Ребел Уилсон поделилась снимком новорожденной дочери (фото)

Знаменитость впервые стала мамой осенью 2022 с помощью суррогатного материнства.

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42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон поделилась снимком новорожденной дочери. Семейный кадр звезда экрана опубликовала в своем Instagram с 11 млн подписчиков.

Знаменитость позирует с ребенком на фоне заснеженных гор. Ребел Уилсон держала малыша на руках, однако лицо дочери скрыла смайликом в виде Санта Клауса. Для семейного отдыха актриса выбрала белые спортивные штаны, бежевую куртку, светлые ботинки и солнцезащитные очки-авиаторы.

"Время отпуска… идем! ❄️ R&R&R ❄️", — подписала кадр 42-летняя звезда.

Публикация менее чем за сутки собрала 160 тысяч лайков, а невеста актрисы Рамона Агрума оставила в комментариях три фиолетовых сердца.

[ + – ] Ребел Уилсон с дочерью

В начале ноября 2022 стало известно, что 42-летняя Ребел Уилсон впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства. За несколько дней до этого актриса объявила о помолвке со своей девушкой Рамоной Агрумой.

Раньше Ребел Уилсон специально худела, чтобы выносить здорового ребенка. Впрочем, со временем прибегла к использованию современных технологий. Девочку назвали Ройс Лилиан.

Напомним, Ребел Уилсон впервые стала мамой.

Также Фокус писал о новосте о скорейшем браке Ребел Уилсон и ее девушки.