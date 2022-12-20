Ребел Вілсон поділилася знімком новонародженої доньки (фото)

Знаменитість вперше стала мамою восени 2022 за допомогою сурогатного материнства.

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42-річна австралійська акторка Ребел Вілсон поділилася знімком новонародженої доньки. Сімейний кадр зірка екрану опублікувала у своєму Instagram з 11 млн підписників.

Знаменитість позує з дитиною на фоні засніжених гір. Ребел Вілсон тримала малюка на руках, проте обличчя доньки приховала смайликом у вигляді Санта Клауса. Для сімейного відпочинку акторка обрала білі спортивні штани, бежеву куртку, світлі чоботи та сонцезахисні окуляри-авіатори.

"Час відпустки… йдемо! ❄️ R & R & R ❄️", — підписала кадр 42-річна зірка.

Публікація менш як за добу зібрала 160 тисяч лайків, а наречена акторки Рамона Агрума залишила в коментарях три фіолетові серця.

[ + – ] Ребел Вілсон з донькою

На початку листопада 2022 стало відомо, що 42-річна Ребел Вілсон вперше стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства. За кілька днів до цього акторка оголосила про заручини зі своєю дівчиною Рамоною Агрумою.

Раніше Ребел Вілсон спеціально худла, аби виносити здорову дитину. Втім, з часом вдалася до використання сучасних технологій. Дівчинку назвали Ройс Ліліан.

Нагадаємо, Ребел Вілсон вперше стала мамою.

Також Фокус писав про одруження Ребел Вілсон та її дівчини.