Ребел Вілсон покаталася на лижах у куртці за 5 тисяч доларів

Акторка зараз проводить час в Аспені разом зі своєю дівчиною Рамоною Агрума та їхньою донькою Ройс Ліліан.

Related video

Ребел Вілсон показала справжній гірськолижний шик, вийшовши на засніжені схили Аспена у куртці Fendi за 5000 доларів. Про це пише Daily Mail.

Ребел приїхала зустрічати своє перше романтичне Різдво на відомий зірковий курорт у Колорадо зі своєю нареченою Рамоною Агрума та донькою Ройс Ліліан.

Ройс народилася від сурогатної матері.

І щаслива пара зробила невелику перерву у батьківських обов'язках, щоби покататися на лижах в Аспені.

[ + – ] Ребел Вілсон одягла шапку з помпонами та куртку за 5 тисяч доларів для катання на лижах Фото: Instagram/rebelwilson

42-річна зірка "Відчайдушних шахрайок" була одягнена з ніг до голови в дизайнерський одяг. Але особливу увагу привернула дизайнерська куртка Fendi Appliqued Holographic за 5000 доларів та шапка з помпоном.

Закохана пара прибула в Аспен приватним літаком у неділю зі своєю дочкою Ройс.

Ребел і Рамона під час польоту були одягнені в парне кремово-бежеве вбрання, а маля Ройс закутали в біло-рожеву дитячу ковдру Мінні Маус.

[ + – ] Ребел Вілсон з дочкою Ройс

Їхній роман розпочався цього року. А на початку цього місяця Ребел розповіла про материнство Марії Шрайвер на шоу Today Show. І про свій роман. Вона зізналася, що вперше поцілувалася із дівчиною в кіно.

"Я ніколи раніше не цілувала жінку, це ніби призвело до такого відкриття, яке призвело до моєї чудової партнерки Рамони. Можливо, я не була б готова до цього, якби не зробила емоційну роботу", — вона сказала.

Про роман із Рамоною Ребел повідомила у червні 2022 року. Рамона — власниця бренду екологічного одягу Lemon Ve Limon.

Через кілька місяців Ребел оголосила про народження своєї дочки Ройс Ліліан від сурогатної матері.