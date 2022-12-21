Ким Кардашьян посетила рождественскую вечеринку Пэрис Хилтон

На праздник Пэрис пришли Хайди Клум, Пола Абдул и семейство Кардашьян.

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Пэрис Хилтон начала праздновать Рождество заранее и закатила роскошную вечеринку, гостями которой стали Ким Кардашьян с матерью Крис Дженнер, Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом, Пола Абдул и другие ее самые близкие друзья. Фото с вечеринки Пэрис опубликовала в своем Instagram.

"Моя мама всегда устраивает самые классные вечеринки", — отметила Хилтон, которая выступила на празднике в качестве диджея. Для фото Пэрис позировала с матерью Кэти Хилтон и сестрой Ники

На фоне гостей в нарядных вечерних платьях в рождественской бело-красно-зеленой гамме выделялась Ким Кардашьян, которая пришла в кожаных байкерских брюках и коротком топе.

[ + – ] Семейство Кардашьян и семейство Хилтон

"Все хорошо одеты, а Ким выглядит как 15-летний подросток, которого заставили пойти на вечеринку к родителям", — написал один из комментаторов.

Напомним, Ким и Пэрис давно знакомы. Ким Кардашьян до того, как стать звездой телешоу, бизнес-леди и иконой стиля, была ассистенткой светской львицы Пэрис Хилтон.

"Мы пошли бы куда угодно только для того, чтобы нас увидели. Мы точно знали, куда идти, чтобы нас заметили и о нас написали", — рассказывала Ким журналу Rolling Stone в 2015 году.

Отношения Ким и Хилтон испортились, когда в 2008 году Пэрис сравнила ягодицы Ким Кардашьян после хирургического вмешательства с "творогом, засунутым в мешок для мусора".

Но в итоге они помирились и ходят к друг другу в гости.

Ране Ким Кардашьян с детьми продемонстрировала идеальные рождественские образы. Все они примерили красные комбинезоны от бренда знаменитости SKIMS за 128 долларов.